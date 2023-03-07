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Кадры первых признаний диверсанта СБУ

Гражданин Украины Николай Владимирович Швец 1993 года рождения - то самый диверсант СБУ, который пытался совершить теракт в Мачулищах.

На допросе он рассказывает, что по российскому паспорту попал сначала в Россию, а потом уже в Беларусь.

Подробности допроса - в видео.

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