Как арендные дома помогают молодым медикам обустроиться на новом месте

Краткий пересказ от ИИ

Арендное жилье должно стать более доступным, прежде всего для тех, кто нужен регионам: молодых специалистов, работников социальной сферы и сельского хозяйства.

Для молодых специалистов, многодетных семей и работников предприятий абсолютно разных сфер арендное жилье нередко становится первым настоящим домом.

Не нужно годами снимать квартиру по рыночной цене, откладывать переезд из-за бытовых вопросов или даже "отсрочить" мечту о появлении детей в молодой семье. Ведь, безусловно, именно жилищный вопрос - ключевой. Нет дома - нет опоры. И именно арендные квартиры стали ответом на востребованный запрос.

А как быть на старте карьеры, когда молодой специалист только начинает путь? И арендное жилье здесь - буквально спасение. С начала августа к работе приступили около 60 тыс. молодых специалистов. Особое внимание уделяется медикам.

Так, история молодого стоматолога Дарии, выпускницы Минского медуниверситета, подтверждает, что любимое дело поможет и в решении бытовых вопросов, но еще подарит повод для личного счастья. Молодая семья с августа этого года проживает в арендной квартире в Клецке.

Дария и Илья Кийко, жители г. Клецка:

"Наша общая знакомая привела его ко мне на прием, просто зубы проверить. Я в жизни никогда зубы не лечил. Прихожу на прием к Дарье, он посмотрел, она очень приятный врач. У меня, знаете, вот как-то вот говорится, любовь с первого взгляда просто".

Частично ремонт в квартире уже был, но Дарии и Илье было важно и самим создать уют, чтобы в свои квадратные метры хотелось возвращаться еще больше после рабочих дней.

Дария Кийко, жительница г. Клецка:

"Когда нам предоставилась эта квартира, здесь были поклеены только обои. Всю мебель мы обставили своими силами. Шкафы, стеллажи, кровать, диван - это все мы купили. И собственноручно мой муж это все собирал".

На совещании у Президента отдельно подчеркнули: подход к арендному жилью должен быть системным и адресным. Работать на экономику, социальную стабильность и развитие районов. Там, где нужны специалисты, должны быть и условия, чтобы они оставались. Глобально - арендное жилье под четкий запрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Работаешь - живешь, не работаешь - не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержкой 6,5 млн квадратных метров, жилых метров, из них 5 млн - арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев".

Для молодого специалиста - это не просто удобство, а возможность быстрее адаптироваться и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Молодой врач-гинеколог Мария училась в Витебском медицинском. По распределению отправилась в Клецк. Впереди доверие пациенток и ежедневная ответственность за самое важное - здоровье женщин и будущих мам.

Мария Найден, акушер-гинеколог Клецкой ЦРБ:

"Сразу же предоставили жилье с первого дня буквально. То есть оно в хорошем состоянии. Единственное, пришлось докупить что-то по мебели. Но в целом это не было какой-то проблемой для меня, потому что самое главное, что дали квартиру. Остальное мы с родителями все сделали, все хорошо, все замечательно".

Арендное жилье - часть работы по закреплению кадров. Особенно востребованы в регионах медики. И вопрос решения критически важного жилищного вопроса не остается без внимания с первых дней работы.

Виктория Корончик, председатель первичной профсоюзной организации Клецкой ЦРБ:

"Также в этом году планируется предоставление арендного жилья, предоставление трех квартир для медицинских работников со средним медицинским образованием, чьи должности входят в перечень наиболее востребованных должностей для предоставления арендного жилья".

Молодой психиатр Янина училась в Гродненском меде. К слову, не скрывает, поступила не с первого раза. В медицинский огромный конкурс и высокие баллы, но стремление победило. До поступления занималась на подготовительных курсах. Воспользовалась целевым направлением.

"Планирую потом тоже оставаться здесь. Мы планируем уже полностью потом приобретать жилье в этом городе", - рассказала детский психиатр-нарколог Слуцкой ЦРБ Янина Чирук.

Не бояться большого объема работы и сложных случаев. После будней особенно греет мысль о том, что есть куда вернуться. И это чувство безопасности дает понимание наличия своего жилья. С супругом проживают в арендной двушке.

Янина Чирук, детский психиатр-нарколог Слуцкой ЦРБ:

"В течение месяца вопрос уже был решен. До этого я интернатуру проходила в Минске. Мы снимали квартиру в Гродно, когда мы жили с мужем, тоже снимали квартиру. И для молодой семьи это, конечно, накладно снимать квартиру, особенно в Минске. А здесь это огромный плюс. Это очень удобно и выгодно. Квартира находится в пяти минутах от работы".

И здесь речь не просто про квадратные метры. Жилищный вопрос - это и часть кадровой политики.

Олег Близняк, заведующий психонаркологическим отделением Слуцкой ЦРБ:

"Все мы понимаем, что на первом этапе жилье - это очень важно дать какой-то старт молодому специалисту. Наша администрация обращается за помощью, да и Слуцкий райисполком помогает найти арендное жилье или дать арендное жилье".

Арендное жилье в привязке к рабочему месту - своеобразный тренд. Есть и возможности выкупа. Только в Минской области планируют ввести более 163 тыс. квадратных метров подобного жилья.

Татьяна Василючек, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"Вообще у нас строительство арендного жилья определено приоритетным на текущую пятилетку. В свою очередь строительство арендного жилья дает нам возможность решать вопрос системного развития регионов, предоставлять арендное жилье именно там, где необходимо. На совещании с главой государства, которое состоялось 22 сентября текущего года, было определено в том числе, что у нас акценты строительства арендного жилья смещаются в малые населенные пункты. Это населенные пункты с численностью населения до 20 тыс. человек".

И для предприятий в плане арендного жилья для работников - еще больше возможностей. По указу № 344 государство субсидирует половину ставки рефинансирования. Главное - заинтересованность в строительстве и четкий запрос. Динамика есть: за прошлый год построено более 150 жилых помещений. В планах - вдвое больше в этом году.

Свое жилье, стабильная работа и планы на будущее - арендные квартиры становятся важной опорой для людей и точкой роста для районов.