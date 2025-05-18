Как Беларусь пережила майские заморозки, какие виды на урожай

Что делать, когда жизнь течет в привычном русле, а сюрпризы преподносит погода? Тема, которая стабильно держится в новостных лентах последние две недели - "неласковый" май. В соцсетях десятки видео, где фермеры и простые дачники бьют тревогу - град, грозы и заморозки местами до 10 градусов повредили урожай.

Пострадали теплолюбивые культуры, которые были высажены весной, а также цветки и завязи плодовых и ягодных. Что будет с урожаем, для чего фермеры жгут костры?

Самое жаркое лето за последние 140 лет, бесснежная зима, нетипичная весна с чередой заморозков, когда после середины мая хочется укутаться в теплое одеяло и на улице, и дома. Такие антирекорды на территории Беларуси поставила погода за год. И все это представляет особую угрозу для урожая.

Вместе с отцом Анатолий Чикун в садоводстве более 15 лет. Такая волна майских морозных ночей накрыла их яблоневый сад впервые.

Анатолий Чикун, фермер:

"Первым повреждается пестик. Если вдоль разломать, то внутри черный. Это повредился пестик, соответственно тут уже не будет ни опыления, ни оплодотворения. И яблок тоже".

"С тем, сколько цветов, завязей, сколько деревьев на один гектар, по меньшей мере мы планировали урожай получить 60-70 тонн с гектара. Внесла коррективы погода и большие коррективы. Делали дымление. Пройдясь, посмотрев, тут процентов 5, может максимум 10 от того, что мы планировали, будет в лучшем случае", - сетует фермер.

Белорусские фермеры жгут костры, разгоняют облака, вызывают дождь, чтобы искусственно влиять на некалендарные капризы погоды и спасти урожай. Но все это лишь минимизирует урон. А пока ночи остаются холодными, в соцсетях настоящая жара.

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Капризы в виде града, гроз и заморозков. Температурный фон на 5-8 градусов отстает от календарной нормы. В этом году весна своим характером удивляет даже опытных аграриев. Наталия Николаеня в сельском хозяйстве около 40 лет. Последние 7 занимается голубикой. Такого "неласкового мая" не вспомнит.

Наталия Николаеня, заместитель главы фермерского хозяйства:

"У нас с 6 на 7 ночью здесь на участке было минус 10 градусов. И зима была без снега, влаги мало. Весна пришла, то же самое, дождей нет. И торф, он же сам по себе может возгораться, когда высокая температура. На торфяниках ни костер, ничего мы развести не можем. Через недели две-три уже будет видно, ягодка выскочит или нет".

Прогнозы делать еще рано. Но, как утверждают специалисты, урожай плодовых и ягодных в этом году снизится.

Сергей Ярмолич, завотделом Института плодоводства НАН Беларуси:

"Как никогда в этом году за последние 30 лет, даже, может, больше, не наблюдалось таких частых заморозков. Урожай по сравнению с предыдущим годом будет, конечно, меньше, но это пока что предварительные прогнозы. Все будет известно в начале июня".

"Как можно предотвратить влияние заморозков на культуры, в настоящее время уже этот вопрос проработан, - отметил ученый. - И в республике, и в нашем институте, и в других хозяйствах применяется ряд препаратов. Есть небольшой минус этих препаратов, что они максимально работают до 3-4 градусов мороза. В любом случае данные препараты повышают устойчивость, повышают иммунитет именно к заморозкам".

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Желтоватые пятна среди зеленого полотна - из-за череды заморозков, которые прошлись и по белорусским полям. В хозяйстве Столбцовского района пострадавшие площади небольшие, но и четкий план есть.

Сергей Остапук, замдиректора ОАО "Агронеманский":

"До 20 гектаров с этого участка пострадали. Это небольшие потери. У нас общая площадь озимых зерновых составляют 1800 гектаров. Дождики ожидаются, температурный фактор повысится. И мы все-таки с этого участка возьмем хотя бы на кормовые цели".

Около 380 тыс. гектаров пострадало по всей стране. Решение проблемы зависит от уровня повреждений.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Есть ряд повреждений именно от заморозков. Это низкие места, это торфяники. Если есть гибель, мы планируем ее пересеять. Если это повреждение, значит какие агротехнические мероприятия, агрономические мероприятия мы должны провести для того, чтобы поддержать и сохранить тот урожай. Я имею в виду дробные подкормки, внесение микроэлементов, аминокислот, для того, чтобы наши культуры быстрее оправились и вошли в вегетацию".