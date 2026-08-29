Как белорусам купить и активировать российскую сим-карту

Краткий пересказ от ИИ

Новые правила на покупку сим-карт для иностранцев, в том числе и белорусов, вступили в силу в России уже более полутора лет назад. Но до сих пор многие сталкиваются с вопросом, как быть на связи? Особенно это касается тех, кто сейчас приезжает работать или учиться в Россию.

Пошаговая инструкция для работы с российской сим-картой

Мы приготовили пошаговую инструкцию для работы с российской сим-картой.

Процесс покупки и авторизации российской сим-карты

Если раньше процесс покупки и авторизации российской сим-карты занимал полчаса, то теперь на это может уйти пару дней.

Чтобы не терять время, при себе нужно иметь необходимый пакет документов. Это паспорт и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Его можно быстро оформить в МФЦ или Социальном фонде России. Все документы должны быть оригинальными. Фотографии и копии не подходят. С ними вы приходите в любое отделение МФЦ - это многофункциональный центр, где сотрудники помогут вам зарегистрироваться, на портале "Госуслуг". К сожалению, это нельзя сделать дистанционно. Необходимо личное присутствие.

Тимур Кондратьев, старший специалист Центра госуслуг района Аэропорт (Москва):

"Граждане Беларуси, которые не имеют сим-карты российской, могут оформить госуслуги непосредственно в центрах госуслуг Москвы. Дистанционно мы этого сделать не можем, если он не имеет телефона. Заявитель приходит к нам в центр, берет талон электронной очереди, проходит к специалисту, специалист в программный центр вносит его данные и ему приходит пароль для первого входа в госуслуги. Оформление занимает не более 10 минут, смотря, что мы берем. Если мы оформляем еще и СНИЛС, без него мы этого, к сожалению, сделать не можем, мы ждем ответа от пенсионного фонда. Как правило, все сразу подтверждается".

Следующий этап - регистрация биометрических данных

К услугам любое отделение банка, где вас сфотографируют и запишут звук голоса. Процесс занимает максимум 15-20 минут. И затем добро пожаловать в салон мобильного оператора, где активируют симку для вашего телефона. Кстати, белорусы могут официально оформить на себя до 10 номеров.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"Процедура действительно немножко усложнилась. Иностранному гражданину, чтобы получить российскую сим-карту, действительно надо будет побегать. Это необходимые меры, и что самое главное - абсолютно оправданные, потому что делается это ради безопасности самих граждан, которые приобретают сим-карты. Дело в том, что в последнее время участились случаи приобретения сим-карт и использования ими мошенниками, экстремистами и террористами. И в этом плане часто бывает, когда человек идет на поводу, когда его уговаривают купить сим-карту, а потом эта сим-карта оказывается в руках мошенников или еще страшнее - террористов. И тот человек автоматически становится соучастником этого преступления. Поэтому лучше потратить немного времени, чтобы провести все необходимые процедуры и оформить сим-карту легально, чем на протяжении всего времени подвергать себя неоправданному риску".

Кстати, в 2027 году в России ужесточат правила использования сим-боксов. С 1 марта 2027 их запретят использовать физическим лицам. А юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет разрешено активировать не более 4 сим-карт. Такое жесткое регулирование нужно для борьбы с киберпреступностью и мошенничеством.