Как белорусские врачи избавляют от симптомов сезонной аллергии на десятилетия

В медучреждениях Беларуси фиксируется резкий рост обращений пациентов с сезонной аллергией. Наступил пик цветения злаков, а в августе медики прогнозируют вторую волну обострения - из-за полыни.

Для тысяч белорусов это время превращается в бесконечную борьбу с насморком и слезами. Главная ошибка большинства - попытка перетерпеть или просто заглушить симптомы каплями и таблетками.

Врачи предупреждают: бесконтрольный прием антигистаминных препаратов не решает проблему, а игнорирование болезни и есть прямой путь к осложнению. При этом в отечественной медицине сегодня успешно применяют технологию, способную убрать симптомы недуга на десятилетия.

Как рассказала заведующая межрайонным аллергологическим кабинетом Центральной районной поликлиники № 2 Минска Елена Чалей, в аллергокабинетах специалисты занимаются специфическим лечением аллергопатологий, применяя такой метод, как АСИТ-терапия (или аллерген-специфическая иммунотерапия). Он работает по принципу "подобное лечится подобным".

В Беларуси помощь при аллергии максимально доступна: в стране развернута сеть из 27 профильных кабинетов, а в Минске работает Республиканский центр детской аллергологии. Уникальное лечение здесь проводят даже малышам, начиная с пятилетнего возраста.