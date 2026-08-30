Краткий пересказ от ИИ

В Кыргызстане с 31 августа по 1 сентября состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Интеграционное объединение охватывает около 60 % площади Евразийского континента, объединяет примерно 45 % населения Земли, производит около 25 % мирового ВВП и обеспечивает более 15 % мировой внешней торговли.

Экономические показатели фиксируют рост влияния ШОС на международной арене, ее авторитет и значимость. Однако многие уже даже не помнят, что организация изначально создавалась как блок по безопасности. Среди целей - противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму. За плечами 25 лет интенсивной работы - лидерам государств есть что обсудить: вызовов меньше не становится и на каждый из них необходимо своевременно реагировать.

Формирование Шанхайской организации сотрудничества продиктовано временем. Однополярный мир с политикой принуждения и доминирования оказался тупиковой формой международных отношений. Государства по всему миру стали заложниками обстоятельств. Каждый по отдельности - легкая мишень для эксплуатации и разграбления. Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае 15 июня 2001 года. Появление организации, которая объединит лидеров стран на основе равноправного сотрудничества, предвосхищал накануне Александр Лукашенко. Выступая на трибуне ООН в рамках "Саммита тысячелетия" белорусский лидер в свойственной ему манере прямо озвучил острые аспекты мировой политики и последствия ее реализации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Нью-Йорк, США, декабрь 2000 г.):

"Последнее время предпринимаются усилия сколотить некий клуб избранных, в который не попадает большинство государств мира. Ничего хорошего для реального поощрения демократии и прав человека эта высокомерная попытка деления народов на учителей и учеников не дает, и дать не может. Хотел бы привлечь ваше внимание к необходимости уважительного отношения к своеобразию, сложившемуся укладу жизни и исторической судьбе каждой нации. Пока, к сожалению, в международных отношениях мы сталкиваемся с более частыми попытками сильных мира сего причесать всех под одну гребенку. Сомневаюсь, что подавляющая часть объединенных наций согласится с таким высокомерием".

Вот уже несколько лет Беларусь является полноправным членом ШОС. Официальный Минск имеет свой взгляд на будущее организации, и эта позиция учитывается в работе. Александр Лукашенко предложил в 2025 году 5 приоритетов для "семьи ШОС" - среди них многосторонность, безопасность, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, а также индустриальное и научное развитие. Эти направления позволяют организации эффективно фокусироваться на главных вызовах современности.

В большой политике именно экономика используется как инструмент принуждения. Попытки подчинить за 25 лет никуда не уши.

Патрик Лумумба, ученый-панафриканист:

"Когда мы говорим о демократии, если вы посмотрите на европейские страны, то увидите, что в Дании практикуется не совсем то же самое, что в Словакии или Италии. Это говорит о том, что не существует универсального подхода к демократии или универсальной системы управления. У каждого общества будет свой способ управления, пока люди его принимают или пока его принимает критическое большинство населения. Но помните, что те, кто хочет контролировать мир, те, кто хочет доминировать над другими, хотят контролировать то, что вы делаете на своей политической кухне. Они хотят указывать вам, где должны лежать ножи, ложки и все остальное. И если хоть что-то будет не на месте, они применят к вам санкции".

Уникальность ШОС заключается в способности быть самодостаточным полюсом международных отношений. Инициатива "Один пояс - один путь", выдвинутая Китаем, сегодня привлекает значительные инвестиции и создает новые возможности для экспорта. Страны блока выступают технологическими лидерами, формируя тенденции дальнейшего развития отраслей. При этом организация не является закрытым элитарным клубом. ШОС, напротив, открыта для всестороннего взаимодействия с теми, кто объективно оценивает современную международную обстановку.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Создание условий, исключающих риск гегемонии одной страны или риск разделения мира на два блока, - если мы выстроим эту многополярность, то создадим условия для эффективной работы многосторонних институтов. Если мы не выстроим многополярность, то существует риск, что она приведет к усилению конкуренции и в конечном счете - к конфронтации. Не будем забывать, что Европа до Первой мировой войны была многополярной. Но из-за отсутствия многосторонних институтов управления результатом стала Первая мировая война. Таким образом, сейчас наступил момент, когда многополярность неизбежна, а влияние сверхдержав на глобальном уровне неизбежно будет снижаться. Важно сделать так, чтобы эта тенденция привела к более равномерному распределению власти".

Наличие альтернативы на международной арене позволяет странам отстаивать национальные интересы, находясь в орбите ШОС. Политика доминирования и принуждения с каждым годом теряет свою эффективность. Каждый, кто подвергается санкционному давлению, под надуманным предлогом знает, что экономическое удушение уже не является приговором. Трезво оценивают ситуацию и в американских аналитических структурах.

Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник программы "Переосмысление великой стратегии США" в центре Стимсона:

"Мы увидели пределы нашей способности заставлять другие страны делать то, что мы хотим, и это было в период крайнего доминирования США. Так что, опять же, один из аргументов, которые я привожу в книге, заключается в том, что нам нужно думать о том, что по мере уменьшения нашего превосходства будет все труднее использовать принуждение для воздействия на другие страны. Нам нужно думать о других способах".

ШОС - это организация нового типа, в которой отсутствует единоличная власть одной доминирующей страны, где все остальные обслуживают ее интересы. Каждому государству предоставлены равные возможности для участия в принятии решений. Благодаря деятельности ШОС закладываются институциональные основы многополярного мира.