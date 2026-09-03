Как будет развиваться Минск, смотрите в проекте "Разговора у Президента"
Автор:Редакция news.by
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкоама Владимира Кухарева 3 сентября. Экономическое развитие столицы, транспортная и дорожная инфраструктура, строительство и благоустройство города остаются в фокусе внимания Президента.
О перспективах развития столицы председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев расскажет в проекте "Разговор у Президента".
Интервью с Владимиром Кухаревым по следам доклада главе государства смотрите в эфире "Первого информационного" 4 сентября.