Как дальше будут развиваться события во Франции, рассказал эксперт Швайба

Как дальше будут развиваться события во Франции, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

По словам эксперта, организацией протестов занимаются сообщества студентов и школьников, профессиональные союзы. Он отметил, что в первую очередь среди организаторов заметны структуры, которым близки социалистические и коммунистические идеи, и предположил, что они наверняка не остаются в стороне от протестов. По его мнению, основными выгодоприобретателями являются праворадикальные силы.

Швайба обратил внимание на то, что протесты устроены таким образом, что выходные традиционно оказываются наиболее эффективным временем для обеспечения протестного настроения, явки и максимального влияния на инфраструктуру - при соблюдении тонкой грани между волеизъявлением и нарушением закона.

"Можно прогнозировать, что неделя в какой-то степени станет тише. Но к выходным протестные силы активизируются, и эта ситуация будет происходить до самого волеизъявления, которое уже не за горами во Франции", - сказал он.