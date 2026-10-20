Как дефицит энергоресурсов влияет на жизнь в Европе, рассказал эксперт Зубец

Искать альтернативу привычному отоплению газом европейские страны заставляет энергетический кризис.

"В Германии уже обсуждается вопрос о переводе домов, которые имеют возможность топиться индивидуально, на дрова", - сказал Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия). По его словам, такая тенденция наблюдается не только в Германии - проблемы с централизованным отоплением есть и в Греции.

"Если мы говорим о северных странах, то там многие переходят на уголь. Т. е. если мы возьмем начало XX или XIX века, то это была норма - отапливать дома углем. И сегодня к этой норме им приходится возвращаться, потому что уголь у них свой. А в Германии нефти и газа нет. Поэтому каждый будет выкручиваться в меру своих возможностей, в том числе используя местные ресурсы в виде дров или угля", - добавил эксперт.

Как отметил Зубец, все это - признак энергетического кризиса, который очень серьезно ударил по Европе.