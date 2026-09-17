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Как до объединения Беларуси жили в Несвижском районе, где проходила граница между Польшей и БССР

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18 марта 1921 года на основе Рижских мирных соглашений белорусские земли были разделены. Наш народ разъединили на две части: одна вошла в состав БССР, другая стала польской.

До сентября 1939 года по Несвижскому району проходила граница между Польшей и БССР и называлась она стражницей. С польской стороны ее охраняли конные разъезды, с советской - пограничные секреты. На обеих сторонах была проволока и столбы. А еще трава. Густая и высокая луговина разделяла границу. И эти заросли представляли собой опасность: через плотный кустарник проникали контрабандисты, потому покос на границе считался чуть ли не государственным делом.

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы: "Граница обкашивалась с Западной Беларуси и с Восточной Беларуси. Делалось так, чтобы косили не в один день, чтобы родственники не перекрикивались через границу, ведь очень часто косили братья или дядька с племянником".

Местный историк и краевед Владимир Мякиш родился в деревне Плешевичи, его бабушка и дедушка - свидетели событий сентября 1939-го. И как жилось под Польшей также рассказывали. Их внук уже 40 лет преподает в белорусскоязычной школе соседней деревни Лань, но при поляках обо всем белорусском, тем более о языке, литературе, необходимо было забыть. На месте, где сегодня расположен местный детский сад, при Кресах Восточных была администрация городка и полицейский участок (кстати, польским офицерам на Западной Беларуси давали землю).

"На территории ланской местности также расселяли бывших польских офицеров, которых местные называли "колонистами". Им были выделены лучшие земли", - рассказал Владимир Мякиш.

Обо всех этих фактах и событиях сегодня говорят молодежи, чтобы она знала судьбоносные страницы нашей истории.

Организаторы патриотического проекта "Маршрут 17.09. Открытый диалог" побывали в Снове, Грицкевичах, Лани и других деревнях района. В интерактивном формате "вопрос - ответ" вспомнили события тех времен, которые есть в семейных хрониках почти всех жителей Несвижского края.

Меж тем, несвижская молодежь в 1920-1930 годах прошлого столетия проявила свою активную гражданскую позицию. В крае действовало национально-освободительное сопротивление.

Вячеслав Мазалевский, старший научный сотрудник историко-краеведческого музея "Несвиж"

Вячеслав Мазалевский, старший научный сотрудник историко-краеведческого музея "Несвиж": "На Несвижчине в межвоенный период действовал ряд подпольных групп. Одна из наиболее известных находилась в Городее. Возглавлял городейских подпольщиков Александр Скачко. Он работал водителем, имел возможность ездить по всей Западной Беларуси и даже Польше, имел возможность налаживать отношения с другими подпольными организациями".

Освободительный поход Красной армии на Западную Беларусь был стремительным и почти не встречал никакого сопротивления. 17 сентября западные белорусы воссоединились со своими восточными братьями.

В городе-памятнике Несвиже одна из улиц также названа в честь 17 Сентября - знаковой даты, которая изменила ход истории и тем самым вернула белорусов к родным истокам.

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

День народного единства
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