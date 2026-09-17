Как до объединения Беларуси жили в Несвижском районе, где проходила граница между Польшей и БССР

18 марта 1921 года на основе Рижских мирных соглашений белорусские земли были разделены. Наш народ разъединили на две части: одна вошла в состав БССР, другая стала польской.

До сентября 1939 года по Несвижскому району проходила граница между Польшей и БССР и называлась она стражницей. С польской стороны ее охраняли конные разъезды, с советской - пограничные секреты. На обеих сторонах была проволока и столбы. А еще трава. Густая и высокая луговина разделяла границу. И эти заросли представляли собой опасность: через плотный кустарник проникали контрабандисты, потому покос на границе считался чуть ли не государственным делом.

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы: "Граница обкашивалась с Западной Беларуси и с Восточной Беларуси. Делалось так, чтобы косили не в один день, чтобы родственники не перекрикивались через границу, ведь очень часто косили братья или дядька с племянником".

Местный историк и краевед Владимир Мякиш родился в деревне Плешевичи, его бабушка и дедушка - свидетели событий сентября 1939-го. И как жилось под Польшей также рассказывали. Их внук уже 40 лет преподает в белорусскоязычной школе соседней деревни Лань, но при поляках обо всем белорусском, тем более о языке, литературе, необходимо было забыть. На месте, где сегодня расположен местный детский сад, при Кресах Восточных была администрация городка и полицейский участок (кстати, польским офицерам на Западной Беларуси давали землю).

"На территории ланской местности также расселяли бывших польских офицеров, которых местные называли "колонистами". Им были выделены лучшие земли", - рассказал Владимир Мякиш.

Обо всех этих фактах и событиях сегодня говорят молодежи, чтобы она знала судьбоносные страницы нашей истории.

Организаторы патриотического проекта "Маршрут 17.09. Открытый диалог" побывали в Снове, Грицкевичах, Лани и других деревнях района. В интерактивном формате "вопрос - ответ" вспомнили события тех времен, которые есть в семейных хрониках почти всех жителей Несвижского края.

Меж тем, несвижская молодежь в 1920-1930 годах прошлого столетия проявила свою активную гражданскую позицию. В крае действовало национально-освободительное сопротивление.

Вячеслав Мазалевский, старший научный сотрудник историко-краеведческого музея "Несвиж": "На Несвижчине в межвоенный период действовал ряд подпольных групп. Одна из наиболее известных находилась в Городее. Возглавлял городейских подпольщиков Александр Скачко. Он работал водителем, имел возможность ездить по всей Западной Беларуси и даже Польше, имел возможность налаживать отношения с другими подпольными организациями".

Освободительный поход Красной армии на Западную Беларусь был стремительным и почти не встречал никакого сопротивления. 17 сентября западные белорусы воссоединились со своими восточными братьями.

В городе-памятнике Несвиже одна из улиц также названа в честь 17 Сентября - знаковой даты, которая изменила ход истории и тем самым вернула белорусов к родным истокам.