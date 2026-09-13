Как фермер из Узбекистана строит бизнес на белорусской земле

Краткий пересказ от ИИ

Наше белорусское гостеприимство и верность традициям уникальны тем, что мы умеем принимать в большую и дружную семью каждого, кто приходит к нам с открытым сердцем и добрыми намерениями. Даже за тысячи километров.

Дружба Беларуси и Узбекистана давно переросла в надежное сотрудничество, в том числе углубляется кооперация в аграрном секторе. Сразу несколько инвестпроектов с участием партнеров из Узбекистана реализуют в Витебской области. И при правильном подходе, как отмечают специалисты АПК, результат не заставит себя ждать. Ведь в Беларуси есть технологии, земли и площадки для животноводства, было бы желание трудиться.

Именно такие выводы несколько лет назад для себя сделал житель Наманганской области Узбекистана Санжар Мадамов, побывав в нашей стране. Именно здесь смог реализовать потенциал - заниматься сельским хозяйством. С чего начинал? И какие планы?

Санжар Мадамов воодушевленно рассказывает о поголовье, которое облюбовало пастбища недалеко от агрогородка Березки. Говорит, что именно природные ландшафты - это первое, что впечатлило в Беларуси. Поэтому изначальные планы открыть в нашей стране торговую точку по продаже хлопковой продукции переросли в более масштабный проект. Так появилось крестьянско-фермерское хозяйство по разведению овец. Перспективно. Ведь в Витебской области много земель, оптимальных для развития животноводства.

Санжар Мадамов, соучредитель крестьянско-фермерского хозяйства:

"Здесь очень много травы. Можно с апреля до ноября пасти овец. В зимний период содержим на ферме. Они холода не боятся. Но им нужна крыша".

Породы овец разные. Но фермер мечтал разводить именно среднеазиатскую. И вот спустя время получилось. Отара прирастает благодаря трудолюбию и знанию дела. Ведь родился и вырос Санжар в сельской местности. А белорусский климат (даже на севере страны) помог реализовать мечту - всерьез заняться тем, что действительно по душе.

История хозяйства началась с сотни животных. Сейчас поголовье выросло до 1200. Но для фермера из Узбекистана это не предел. Говорит, что в Беларуси есть все условия для развития овцеводства в еще больших масштабах.

В аренде более 400 га под пастбища и заготовку кормов. Серьезный размах, рассуждает Санжар. Выгодно и для фермера - есть где развернуть свое дело, и для района - земли не пустуют. Новый вид приобретает и когда-то невостребованное здание. А недавно фермерское хозяйство посетила делегация Наманганской области Узбекистана. На животноводство большие планы.

"Посмотрели наших овец, сказали, что будут помогать развивать поголовье. До 2028 года 5000 поголовье сделать. Поэтому будем стараться эти планы выполнять. Сейчас занимаемся строительством" , - отметил соучредитель крестьянско-фермерского хозяйства Санжар Мадамов.

О серьезности намерений честно работать в Беларуси говорит и тот факт, что переехал Санжар с семьей: супругой, тремя дочками и сыном. Все вместе знакомятся с нашей страной, ее культурой, традициями. В Узбекистан ездят постоянно. Так что вся родня знает о белорусском гостеприимстве.

Начался учебный год, значит, хлопот в семье прибавилось. Дочкам нравится учить языки, а маленький Имронбек занимается спортом. И, кажется, уже серьезно задумывается о будущем.

- Я хожу на каратэ, футбол, в школу.

- А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Фермером.

Душевность, трудолюбие и миролюбие. Именно этим, говорит Санжар, очень похожи люди в Узбекистане и Беларуси. Тот самый пример, когда историческая дружба позволяет строить большие планы, в основе которых доверие и уважение на самом высоком уровне.

Санжар Мадамов, соучредитель крестьянско-фермерского хозяйства:

"Я считаю, что сотрудничество двух государств очень важно и перспективно. То, чего нет в Узбекистане, есть здесь. Мы дополняем друг друга. И будем на перспективу строить очень хорошие бизнес-планы. Люди у нас очень любят работать, в Беларуси хватает земель. Будем выполнять все. Как наши президенты договорились, так и будем все выполнять".

Дел у фермера много. В планах развивать в Беларуси агроэкотуризм. Для этого тоже есть все условия: реки, озера, чистый воздух. Мечта - завести лошадей. Увлечение, которое тоже может стать делом жизни и началом чего-то масштабного в белорусской глубинке.