Как формируются цены на ветуслуги? Смотрите в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Сутки стационара в ветеринарной клинике обошлись в 2,5 тыс. рублей. Не слишком ли много?

История таксы по кличке Миша продолжает собирать просмотры и комментарии в социальной сети Threads. Если бы не помощь тех, кто откликнулся, хозяйка Миши планировала брать кредит, чтобы спасти питомца.

Рассмотрим тему всесторонне в новом выпуске проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко". Как и из чего формируется цена на ветуслуги? Роль заводчика: мог ли щенок вообще не заболеть?

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