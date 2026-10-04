Как Франция докатилась до войны с детьми - в специальном репортаже

5 тыс. школьников в СИЗО, 45 тыс. полицейских, бронетехника, спецназ. 15-летняя девочка, которой полицейский выкручивает руки. Школьник, которому сломали челюсть. Подростки Франции вышли с нарисованным от руки плакатами "Мы хотим качественного образования", а против них выдвинули полицейские дубинки и слезоточивый газ.

То, что французские власти пытаются скрыть. То, что не покажут в новостях Европы. Правда о французском бунте школьников против диктатора Эммануэля Макрона, которому уже нечего терять. Франция, которую вы не узнаете, - в специальном репортаже "Дубинка Макрона".

Как Франция докатилась до войны не просто с собственным народом, а с детьми, смотрите 4 октября в 10:40, 14:15 и 21:35 на "Первом информационном".