Как и почему Беларусь стала мировым лидером по количеству операций по пересадке органов и тканей

Беларусь стала не только региональным, но и мировым лидером по количеству проведенных операций по пересадке органов и тканей, что можно считать признанием достижений всей белорусской медицины.

Тысячи спасенных жизней и столько же благодарных сердец теперь есть от проведения трансплантаций, которых насчитывается около тысячи в год.

Кроме того, Беларусь вошла в десятку мирового рейтинга по количеству эффективных доноров на 1 млн населения. Корреспондент Юлия Алферова рассказала о лауреате премии "За духовное возрождение" - коллективе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Качество и доступность медицины - это гарантия, которой белорусов обеспечивает государство. И успехи врачей уже давно за гранью простых оперативных вмешательств - научились пересаживать сердце и легкие. И это уже не говоря о почках (этот орган пересаживают чаще других).

И здесь стоит подчеркнуть, что трансплантацию почки белорусы ждут в 6 раз меньше, чем, например, жители Великобритании. В год в стране проводят около тысячи пересадок. По количеству мы лидируем в СНГ, при этом в 3 раза опережая Россию и в 10 раз Казахстан.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Мы уделяем серьезное внимание не просто выполнению операций, а внедрению научных разработок в клиническую практику. Благо, и законодательство соответствует передовым нормам, поэтому мы можем в этой группе очень тяжелых пациентов, лечение которых во всем мире вызывает трудности, добиваться результатов".

Этот объект - прямое доказательство того, что у нас есть и компетенции, и технологии. Когда банально не хватало площадей для наращивания количества пересадок костного мозга и тканей, построили именно его. Блок трансплантации костного мозга работает уже год, а с ним в Беларусь пришли технологии по неродственной трансплантации костного мозга и клеточной терапии.

Александр Оводок, завотделением анестезиологии и реанимации МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Мы собираем стволовые клетки крови, мобилизованные в периферическую кровь. Для того чтобы осуществить в последующем трансплантацию этих клеток, собираются клетки крови не только у пациентов, но и у доноров белорусского регистра".

Факт В белорусском реестре доноров стволовой клетки есть около 100 тыс. человек. Донорами не всегда становятся белорусские граждане, курьеры доставляют материал из разных стран. Такое мероприятие не из дешевых, но затраты на себя берут не пациенты, а государство. В год белорусские врачи выполняют под 3,5 тыс. пересадок костного мозга и стволовых клеток.

"В целом белорусский реестр доноров активно участвует в подборе пар донор-репециент. В 2024 году выполнено более 10 аллогенных трансплантаций", - рассказала заведующая гематологическим отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Ольга Герасимович.

Высокие технологии уже давно вышли за пределы Минска. Еще в 2011 году выстраивание межрегиональной системы трансплантации органов казалось слишком далекой перспективой. Сегодня в стране работает целая сеть, которая затрагивает каждый крупный регион страны.

Олег Руммо:

"В регионах выполняется не только трансплантация печени. При необходимости, если пациенту невозможно прибыть в центр в Минск, выполняется операция в регионах. Операции проводят местные хирурги совместно с нами, они накапливают опыт. И таким образом мы создали общедоступную для населения сеть трансплантационной помощи, которой могут позавидовать жители многих стран".