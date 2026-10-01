Как идет работа по наведению порядка на земле, смотрите в проекте "На контроле Президента"

Бескомпромиссная борьба с древесно-кустарниковой растительностью, активная работа с пустующими домами и приведение в надлежащий вид сельхозобъектов - как выполняется поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко по наведению порядка на земле? Из чего складывается культура труда и почему обычный мехдвор - зеркало всего АПК?

Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите 1 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на мультимедийном портале videobel.