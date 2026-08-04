Как идет реконструкция моста через Свислочь в Минске

Реконструкция моста через Свислочь на проспекте Независимости в Минске идет с опережением графика.

4 июля состоялось выездное совещание. Работы ведутся, чтобы максимально сократить сроки ремонта.

Главная задача - заменить полностью внутреннюю конструкцию мостового сооружения, при этом сохранив его внешний вид. Реконструкция моста через реку Свислочь на проспекте Независимости уже выполнена более чем на 50 %.

Сейчас специалисты занимаются обустройством гидроизоляционного слоя. После этого уложат сверху новый асфальт и перенаправят сюда движение с правого участка моста, по которому сейчас курсирует общественный транспорт.

"Попутно выполняются работы по реставрации стен из гранита и перильного ограждения. Работы связаны с освобождением от старых слоев краски и ремонтных составов. С учетом того, что по первой половине моста мы уже понимаем фактическое состояние и все решения там отработаны и приняты, думаем, что со второй стороной ничего непредвиденного не возникнет и мы отработаем так же быстро", - рассказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

Олег Корзун, зампредседателя Мнгорисполкома:

"Работы идут ускоренными темпами, с опережением графика, и выполняются должным образом. Хотелось бы обратить внимание на то, что приняты все необходимые меры и проведены необходимые мероприятия. На текущей неделе эта половина моста уже будет заасфальтирована, мы движение поменяем. Исходя из того, что две трети объема уже сделаны, мы будем стремиться оперативно отработать и запустить в целом этот путепровод в ближайшее время".

Сразу после обустройства всех технических параметров мостового сооружения его дополнят новыми велодорожками, пешеходными зонами, сохранят в прежнем виде и ограждения. Они фактически являются архитектурной ценностью и дополняют дизайн центра города. Все работы выполняются в рекордные сроки - все для того, чтобы оптимизировать трафик в центре столицы как можно скорее.