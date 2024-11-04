Как избежать стихийных свалок в лесах

Утилизация отходов по правилам для сохранения природы. Этот вопрос на контроле сотрудников лесных хозяйств и специалистов Министерства охраны окружающей среды. Рейды в частный сектор, лестные массивы помогают выявить создание стихийных свалок, а нарушителей поймать с поличным либо зафиксировать на камеры видеонаблюдения.

Засорение территорий приводит к негативным последствиям для роста растений (деревьев и кустарников), повышает риск возникновения пожаров. Встречные жалобы жильцов по поводу несвоевременного вывоза мусора.

Как наладить схему разумного избавления от отходов бытовых и строительных.

Как ответственные и порядочные хозяева, сотрудники лесхозов сейчас приводят в порядок массивы. На особом контроле также территории, прилегающие к лесам, такие как пляжи. Проводят профилактическую работу с населением.

Сейчас у работников леса особенно много работы. Причем не совсем профильной. Очистка массивов, прилегающих к садовым товариществам, - дополнительная нагрузка, однако оставить лес в захламленном состоянии нельзя.

Контроль и фиксация нарушений

Для выявления нарушений работники леса и сотрудники природоохраны выезжают в рейды по частному сектору. Особый акцент на контроль в выходные дни. Особенно страдает от стихийных свалок Минский район. Создателей мусорных завалов фиксируют с помощью камер и во время пеших инспекций. Ответственность для них в виде предписания и штрафа. Многие жители к разумному и экологичному избавлению от отходов подходят ответственно.

Проще выбросить в лесу?

Но такое сознательное отношение к чистоте вокруг собственных участков встречается не всегда. Видео с пеших обходов делятся защитники природы.

Многие участники садовых товариществ отказываются платить за вывоз мусора и находят другие пути решения проблемы. Буквально с поличным поймали дачницу в Могилевской области.

Страдает от появления стихийных свалок и Минский район. Многочисленные зоны отдыха, дачные и гаражные кооперативы - скапливается немало отходов.

Только за прошлые выходные на территории лесфондов республики всего провели 200 контрольных выездов. Обнаружили более 1100 нарушений. А с начала года органами Минприроды выявили более 18 тыс. мест несанкционированного размещения мусора.

Вопросы жильцов по поводу регулярности вывоза мусора

Однако причина захламленности и загрязнения территорий не всегда исключительно на совести жителей кооперативов. Часто, по словам жильцов, выбрасывать мусор попросту некуда: нет места на специально отведенных площадках. Значит, спецтехника приезжает опустошать баки не всегда в установленные сроки. По этому вопросу природоохрана регулярно на связи с ЖКХ.