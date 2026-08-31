Как изменится меню в белорусских школах с 1 сентября

С 1 сентября в белорусских школах по-новому организуют систему питания. Прошлой осенью в учреждениях образования проводили масштабный проект по внедрению экспериментального меню. Учитывали предпочтения детей. В топе оказались блинчики с творогом, вишней, колбасой и сыром. Ребятам пришлись по вкусу наггетсы, запеченный картофель и пельмени. Все эти блюда внедрили в школьный рацион.

Кроме того, изменится подход к возрастным категориям: учеников разделят на 3 группы.

Директор комбината школьного питания г. Минска Людмила Крупская рассказала, что с 1 сентября в Минске питание школьников будет разделено по возрастным группам и классам (1-5, 6-8 и 9-11 классы), что заменит прежнее общее деление на категории 6-10 и 11-17 лет. Такой подход позволит оптимизировать размер порций, снизить объем пищевых отходов и обеспечить правильное распределение калорийности и питательных веществ с учетом реальных потребностей детей разного возраста.

Татьяна Давидовская, психолог:

"Не нагружайте вашего ребенка какими-то дополнительными кружками, секциями, репетиторами в первые одну-две недели, когда проходит пик адаптации. Делите выполнение домашних заданий на подходы и выполняйте их в несколько этапов. И мой любимый лайфхак - создайте с вашим ребенком ритуалы. Тогда предсказуемые утренние и вечерние традиции, например совместная прогулка с питомцем или завтрак, минимизируют стресс, снизят тревогу и тем самым помогут ребенку быстрее адаптироваться к школе".

В белорусские школы внедряют изучение ИИ.

Еще одно нововведение этого года: в белорусских школах изучение нейросетей станет частью образовательного процесса. Учащиеся будут знакомиться с искусственным интеллектом на уроках информатики, учиться составлять запросы и проверять полученные ответы.