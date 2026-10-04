Как купить машину за границей и остаться должным государству - история белоруски

Как купить почти новую машину без пробега и остаться должным государству еще одну пятую ее стоимости? К сожалению, это реальность. Владельцу авто, приобретенного в ЕАЭС, может прийти крупная сумма на растаможку. Доплатить можно до 20 % от стоимости уже купленного авто. В зоне риска почти новые машины, приобретенные в российских автосалонах.

Как показало расследование, такая история может случиться у любого дилера. И если в Беларуси схема вскроется сразу при постановке на учет (поскольку наша таможня проверяет "чистоту" ввоза машины в страну), то в России подобные "письма счастья" могут ожидать владельцев в течение 3 лет. На дорогах Минска можно заметить машины на номерах Кыргызстана, владельцы которых не спешат прикрепить к нему белорусский номер. Виной тому заниженная растаможка, которую нужно доплатить.

Берегись автомобиля

"Моя история началась с того, что я решила купить себе машину. Наконец-то на нее насобирала и решила порадовать себя покупкой нового автомобиля в салоне, - рассказала Ольга, владелец автомобиля BMW. - Мы сразу же дали информацию о том, что я являюсь гражданкой Беларуси и что машина будет ставиться на учет в Минске. А также, что я планирую пересекать границу Евросоюза из Минска на этом авто. Поэтому у меня есть особое требование к его чистоте и легальности".

Ольга, владелец автомобиля BMW

Купить новый BMW в российском автосалоне и не поставить его на учет в Беларуси - с такой проблемой столкнулась Ольга. Она не первый раз покупала новые машины, выбрала именитый автосалон в Подмосковье. Но оказавшись в Минске, началась череда проблем.

По словам Ольги, таможня прислала ей отказ в регистрации и попросила предоставить реальную стоимость автомобиля, т.к. на территорию ЕАЭС авто был ввезен по заниженной стоимости - 16,6 тыс., что не соответствует действительности.

Ольга купила почти новый БМВ за 6 млн 200 тыс. российских рублей (это более 60 тыс. евро). То есть в 3,5 раза дороже, чем было заявлено в документах на авто, когда оно въезжало на территорию ЕАЭС. Проверив по базе при постановке на учет в Беларуси, таможенники отказались регистрировать машину, исходя из этих данных. А оценка авто вскрыла тот факт, что автомобиль растаможен по заниженной стоимости. Теперь владельцу нужно доплатить недостающие 12 тыс. долларов - при покупке авто в документах этого не значилось.

Долгие разборки и перепалки теперь в интернете: права Ольги защищает юрист (блогер Yardrey), их оппоненты - менеджер, продавший BMW, директор автосалона и Эрик Китуашвили, амбассадор и медиатор для разрешения конфликтов с клиентами автосалона (блогер Давидович). Видео с переговоров и перепалку блоггеров-миллионников уже посмотрели более 2 млн раз в YouTube.

Ольга уверена, покупая что-либо на территории РФ, этот товар можно легально использовать на территории Беларуси. "То же самое, если вы покупаете товар на территории Республики Беларусь, вы можете быть уверены, что он легально ввезен, и вы можете пользоваться им в России", - добавила она.

Дмитрий, менеджер дилерского автоцентра (Россия):

"Весь пакет документов, чтобы вывезти автомобиль в Беларусь и поставить его на учет, был предоставлен".

Андрей Подшивалов, юрист (Россия):

"Вы обязаны довести до сведения потребителя всю необходимую информацию, которая обуславливает возможность правильного выбора товара. Эти сведения Ольге, мы считаем, вы не довели".

В ходе переговоров юрист Андрей Подшивалов выстроил позицию защиты на основе российского законодательства, поскольку сделка купли-продажи совершалась на территории России. Указав на нарушение прав потребителя на информацию и невозможность использовать товар по назначению. Вердикт - полное возмещение убытков, в том числе и сопутствующих, которые понесла Ольга, как требует того Гражданский кодекс России. С такой трактовкой не согласны оппоненты, называя ситуацию прецедентом.

Схема с занижением инвойса не нова. Премиальное авто пригоняется из Европы, ОАЭ, США или Китая на территорию ЕАЭС. Вместо того чтобы везти автомобиль напрямую в Беларусь или Россию, ее направляют в другую страну, например в Кыргызстан. Авто на этих номерах можно заметить в Минске. На таможне декларанты предъявляют поддельный договор купли-продажи, где стоимость транспорта серьезно занижается. Вспоминаем нашу героиню Ольгу: "Автомобиль на территорию ЕАЭС был ввезен по заниженной стоимости - 16 600 евро, что не соответствует стоимости данного автомобиля".

Так как между Россией, Кыргызстаном и Беларусью действует единое таможенное пространство, растаможенный в Кыргызстане автомобиль свободно ввозится в Россию. Здесь на него оформляется электронный ПТС, и машина выставляется на продажу в крупном автосалоне как "абсолютно чистая". Но при постановке на учет в нашей стране таможня Беларуси тут же проверяет ее, и выявляет недоплаченные многотысячные платежи. В случае Ольги эта разница составила колоссальные 12 тыс. долларов.

Надежда Малиновская, замначальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"С 2024 года применяются меры, направленные на пресечение "серых" схем ввоза транспортных средств в Беларусь. Постановлением Совета Министров определены критерии, в соответствии с которыми при ввозе авто в страну применяются увеличенные ставки утилизационного сбора. Ключевым критерием является период, который прошел с момента таможенного декларирования ТС в соответствующей стране Союза. Именно декларирования, а не даты изготовления ТС. Если прошло менее 2 лет, то в таможню в обязательном порядке дополнительно необходимо представить заключение о независимой оценке транспортного средства. В случае, когда стоимость по оценке больше стоимости, по которой растаможивалось авто, рассчитывается сумма, на которую увеличивается общая ставка утилизационного сбора".

Поскольку таможенная пошлина рассчитывается как процент от стоимости машины, бюджет Кыргызстана (и ЕАЭС в целом) недополучает большие деньги, а импортер экономит тысячи долларов. Если схема вскроется, владельцу такого авто придется платить из своего кармана.

Андрей Подшивалов, юрист (Россия):

"В этой ситуации очевидно накосячил ваш поставщик, который занизил стоимость таможни в Кыргызстане, в итоге подставил и вас, и вашего клиента. По идее, эту стоимость утильсбора нужно требовать с вашего поставщика".

"Автосалон несет ответственность за достоверность информации в отношении того товара, который он реализует. И наличие самого факта о недостоверности сведения являются основанием для расторжения договора, - считает автоюрист Евгений Грачев. - Покупая автомобиль на территории другого государства, нужно всегда изучать рынок. Если вы видите, что автомобиль идет по цене ниже рынка, это всегда нужно учитывать, и всегда нужно искать подвох".

Как только таможенники видят, что за дорогой BMW по документам уплачена заниженная растаможка, они отказывают в автоматической регистрации, требуют заключение независимого сертифицированного эксперта о реальной рыночной стоимости машины и обязывают покупателя доплатить разницу в таможенных пошлинах и утилизационном сборе, исходя из реальной цены автомобиля.

Артем Жиляков, директор дилерского автоцентра (Россия):

"Ранее к нам никто не обращался с тем, что он не смог поставить автомобиль, купленный у нас, на государственный учет в своем государстве. Предвидеть теоретически это мы могли, но на практике с такой ситуацией не сталкивались. Мы готовы автомобиль у Ольги забрать вне зависимости от того, что на нем есть какой-то пробег, доставить его своими силами с территории вашего государства назад в наше. Выплатить по договору купли-продажи всю сумму, которую Ольга заплатила. И, возможно, убытки - мы рассмотрим и такой вариант".

По словам юриста, даже если автомобиль заберут обратно, все равно с ним рано или поздно возникнет проблема. "Вы его заберете, кому-то продадите. И этот кто-то, даже если поставит ее на учет в России, ему все равно прилетит этот утильсбор", - уверен Андрей Подшивалов.

Юрист намекает на неотвратимость камеральной проверки в России. Ее федеральная таможенная служба проводит в течение 3 лет после ввоза авто. Даже если машина осталась в России, ведомство все равно рано или поздно доначислило бы этот утильсбор и пошлины.

Андрей Подшивалов, юрист (Россия)

Андрей Подшивалов, юрист (Россия):

"Практика судебная абсолютно разная. Я лично видел решение суда, где суд взыскал одновременно с четырех людей утилизационный сбор. Работает по принципу: с кого можно взять деньги, с того и взыщем".

Что касается истории Ольги, она не завершена. Владелец отказалась от предложения дилера возвратить авто и получить назад деньги, поскольку уже вложила в машину: наклеила бронепленку, заплатила за услуги экспертизы, юристам и многое другое. На неделе Ольга оплатила утильсбор в размере 12 тыс. долларов и теперь ставит БМВ на белорусский учет, а ее юристы готовят иск в суд против автосалона. Точку в этом деле поставит суд, но уже очевидно, что подобных историй может быть сотни и даже тысячи.