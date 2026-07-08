Как Минсвязи решает проблему с некачественной мобильной сетью

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В Беларуси принято решение о введении административной ответственности для операторов сотовой связи за несоблюдение требований к охвату территории и качеству услуг. О возможных причинах некачественной связи и их решениях рассказал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский в "Актуальном интервью".

Кирилл Залесский

Каждая ситуация - частный случай, но людей слышат при каждом. "Не думаю, что пользователи, получающие в конкретный момент хорошую связь на хорошей скорости в широком спектре своих географических позиций, бегут этим хвастаться в социальных сетях. Но в любом случае мы стараемся предпринять все меры для уменьшения или исчезновения белых пятен, связанных с некачественной связью, на карте Беларуси", - заверил собеседник.

Причины плохой сотовой связи специалисты делят на две большие группы - объективные и субъективные. К первым относятся вопросы, связанные со строительством (процедуры по землеотводу, подводу энергетики, транспорта для оптоволоконных линий связи к базовым станциям). Субъективные причины связаны с самим абонентом. И эти все причины Минсвязи старается нивелировать.

Факт Только в 2026 году введено в действие более 900 базовых станций инфраструктурного оператора. До конца года общее количество станций превысит 2,1 тыс.

Расширяется работа и по оптимизации радиочастотного спектра. В марте 2026-го в восточных областях Беларуси диапазон 800 МГц для сельской местности был увеличен для использования мобильной связью в два раза с 10 до 20 МГц. "Сейчас проводим мероприятие по освобождению радиочастотного спектра в этом диапазоне для западных областей для введения его в строй. Это огромное количество организационно-технических мероприятий, связанных с введением нового оборудования, переключением спецпользователей на другие частоты", - объяснил министр связи и информатизации.

По словам Кирилла Залесского, за 2025 год общая емкость мобильной сети увеличилась на 28 %, а с начала 2026-го года уже на 17 %. Кстати, в 2025-м впервые дельта прироста емкости мобильной сети превысила дельту прироста трафика потребления абонентов. Профильный министр считает, что в 2025-2026 годах набраны приличные скорости по строительству сетей сотовой подвижной электросвязи.