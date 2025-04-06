Как могли использовать взрывчатку, которую пытались провезти из ЕС в Россию через Беларусь

Попытка провести почти 600 кг особо опасной взрывчатки из Евросоюза в Россию через Беларусь говорит об ужесточении террористической деятельности украинских спецслужб. Это заявил полковник, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его мнению, взрывчатка предназначалась для терактов в России, которые должны были реализовать так называемые спящие агенты СБУ или просто завербованные через мессенджеры и соцсети.

Напомним, речь идет о задержании микроавтобуса, в котором в потайных нишах была спрятана взрывчатка западного производства. Водитель, по предварительной информации, использовался вслепую. Инцидент произошел 6 апреля в пункте пропуска "Брест".

Василий Прозоров:

"Спасибо белорусским коллегам, наверное, они даже не подозревают, сколько жизней спасают. Использовать взрывчатку могли двумя вариантами. Первый - это положить ее в тайники для работы диверсионных украинских групп. Я неоднократно говорил, что всех диверсантов из Украины можно поделить на две большие группы. Одних ищут через интернет, которые заложат по просьбе СБУ взрывчатку. Это такие "одноразовые" люди, но таких хватает. Вторая группа - это подготовленные люди, которые "спят" на территории России. Они ждут команды, для них подготавливаются схроны, документы, деньги".