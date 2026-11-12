Как киберпреступники используют технологии против доверчивых белорусов

В Беларуси растет количество пострадавших от мошенников. Используя технологии, преступники подделывают голоса, выманивают персональные данные и заставляют совершать необдуманные поступки.

Доверчивость жертвы и вера на слово - считай половина успеха мошенников. Правоохранители регулярно рассказывают о схемах преступников, но белорусы по-прежнему доверяют практически каждому звонку и смс. В группе риска традиционно находятся люди золотого возраста.

"Эти деньги все передавала якобы инкассаторам. Я не считала, не трогала их, не перебирала, не разворачивала", - рассказала жительница Минска.

Обычный звонок оператора связи с предложением обновить договор - пенсионерка передала персональные данные. Затем еще один звонок, но уже от представителя правоохранительных органов, который сообщил, что на имя женщины оформлен крупный кредит на сумму более 60 тыс. белорусских рублей. О ситуации разглашать запретили.

"Он позвонил и сказал, что я должна передать деньги и предложил помочь ему собрать и у других людей, таких же обманутых. Вот, чтобы передать потом инкассатору", - добавила пенсионерка.

Оговоренную сумму женщина собрала по нескольким адресам. В результате пенсионерка не только лишилась сбережений, но и оказалась вовлечена в преступную схему в качестве курьера.

Сценарии обмана не отличаются, мошенники действуют по одному и тому же алгоритму. В качестве жертвы выбирают более уязвимых граждан, которые не смогут противостоять психологически. В поле зрения киберпреступников попадают и несовершеннолетние.

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"Подростки уже имеют свой мобильный телефон, их можно застать без родителей, то есть в этом возрасте дети уже могут скрыть что-то от родителей, могут завуалированно уйти, могут спокойно передвигаться по городу и, соответственно, выполнять указания".

Мошенники создают ситуацию срочности, требуя оперативной реакции якобы для спасения близких. Наглядный пример: в процессе общения в мессенджере подросток отправила незнакомцу геолокацию. Вскоре ей поступило видеосообщение с угрозами.

"В течение пару часов мы уже запустим дроны по твоим координатам. И для своей страны ты теперь пособник терроризма", - запугал мужчина.

Испугавшись, девочка заблокировала собеседника, однако на связь вышел так называемый "следователь". И чтобы спасти семью, потерпевшая взяла 90 тыс. рублей родительских сбережений и передала курьеру "для декларирования".

Правоохранительными органами Беларуси схемы мошенников пресекаются оперативно. Однако вместе с этим появляются и сотни новых. Цель: выманить семейные сбережения или вовлечь подростков в преступные действия. И здесь важно разговаривать со своим ребенком, ведь помимо финансового ущерба, мошенники влияют и на психику ребенка.

Параллельно работу проводят и сотрудники милиции. В Минском государственном дворце детей и молодежи открылся интерактивный проект "Безопасное пространство", где школьникам в интерактивной форме разъясняют правила поведения в Сети.

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"Если вам поступил звонок с какими-либо указаниями, всю информацию нужно перепроверять и уточнять, особенно в вопросах, касающихся финансов. Например, если звонят якобы правоохранители, лучше перезвонить в ведомство и уточнить эти сведения. То же самое касается звонков от представителей госучреждений или различных организаций: любую информацию нужно перепроверять и ни в коем случае не сообщать данные о своих финансовых инструментах".

А еще не переходить по незнакомым ссылкам и обезопасить своих детей, чтобы и они не попали в мошенническую ловушку.