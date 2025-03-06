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Как не стать жертвой мошенников - ответы в проекте "На контроле Президента"

В Комитете госконтроля Беларуси рассказали про новую схему вербовки дропов.

Преступники стали вывозить белорусов в соседнюю страну, чтобы там на них открывать банковские карты. К этому моменту уже установлены три сотни человек, которые согласились стать пособниками мошенников.

Более подробно о схемах аферистов авторы проекта "На контроле Президента" расскажут 6 марта после "Панорамы".

На контроле Президента