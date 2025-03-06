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Как не стать жертвой мошенников - ответы в проекте "На контроле Президента"
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32025-03-06T12:23:11.000000Z00
В Комитете госконтроля Беларуси рассказали про новую схему вербовки дропов.
Преступники стали вывозить белорусов в соседнюю страну, чтобы там на них открывать банковские карты. К этому моменту уже установлены три сотни человек, которые согласились стать пособниками мошенников.
Более подробно о схемах аферистов авторы проекта "На контроле Президента" расскажут 6 марта после "Панорамы".