Как образование создает между народами человеческие связи, которые невозможно разорвать искусственно

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Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере образования, в частности медицинского, укрепляет не только профессиональные компетенции, но и человеческие связи, которые невозможно разорвать искусственно. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Брилевич в "Актуальном интервью".

По его словам, обе стороны могут учиться друг у друга, при этом достижения Беларуси в медицине нельзя недооценивать. "Нам на самом деле есть чему друг у друга поучиться. Я особо это подчеркиваю, потому что достижения суверенной Беларуси в сфере здравоохранения ни в коем случае нельзя умалять. У нас высокоразвитая медицина. Мы проводим очень серьезные операции, мы достигли очень хороших успехов в вопросах профилактики детской смертности", - отметил Игорь Брилевич.

Он подчеркнул, что часть результатов связана с партнерством с Китаем: "Конечно же, очень многое мы сумели сделать благодаря хорошему взаимодействию с нашими китайскими товарищами. Гуманитарное развитие в рамках ШОС - это далеко не единственное направление. Но, безусловно, то, что касается демографической безопасности, здоровья нации, является одним из приоритетов. Не случайно Всебелорусским народным собранием при принятии программы социально-экономического развития нашей страны на текущую пятилетку именно вопросы демографии, здоровья нации определены как приоритетные".

quote И в этом направлении мы, безусловно, проводим очень серьезную, колоссальную работу, ведь мы прекрасно понимаем, что здоровье человека - это самое ценное, что у него есть. И в Республике Беларусь, социальном государстве, мы уделяем этим вещам первостепенное внимание. Игорь Брилевич

Особое значение зампредседателя Совета Республики придал сотрудничеству в области традиционной китайской медицины. "Конечно же, сотрудничество с Китайской Народной Республикой в вопросах традиционной китайской медицины открывает для нас широчайший спектр возможностей. На самом деле при посещении ряда объектов, учреждений здравоохранения, мы видим очень хорошие практики, интересные наработки, в рамках которых мы работаем у себя в стране, но хотелось бы эту работу усилить, ускорить. Понимая, что наши китайские партнеры уже прошли по этому пути, мы, конечно же, всецело разделяем их стремление поделиться с нами своими компетенциями, потому, конечно же, мы очень сильно взаимодействуем в рамках образования. Мы работаем на параллельных курсах по подготовке специалистов. Наши специалисты обучаются в Китайской Народной Республике, китайские студенты обучаются в нашей стране", - пояснил он.

По мнению Игоря Брилевича, именно образование является инструментом народной дипломатии. "Это элемент народной дипломатии. Ведь молодой человек, приезжая в новую для себя страну, знакомясь с новой для себя культурой, погружаясь в эту атмосферу, он в любом случае будет другом этого государства. Для нас очень важно это взаимодействие, это тесное переплетение человеческих связей, потому что их невозможно разорвать искусственно. Если это уже создано, оно создано на века", - заключил Игорь Брилевич.

Таким образом, по оценке парламентария, совместная подготовка медицинских кадров и обмен практиками в здравоохранении укрепляют не только профессиональное сотрудничество Беларуси и Китая, но и долгосрочные человеческие связи между народами.