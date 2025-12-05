3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Как партнерство Беларуси с Алжиром, Оманом и Мьянмой поможет выполнить план по экономическому росту
На предстоящем Всебелорусском народном собрании ключевой темой станет программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. В новой пятилетке стране предстоит решить задачу по наращиванию экспорта для достижения целевых показателей роста. Одним из стратегических направлений становится развитие сотрудничества со странами дальней дуги. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
По словам завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирины Новиковой, для понимания актуальности новых рынков важно обратиться к цифрам: "В этой пятилетке темпы экономического роста у нас чуть-чуть ниже. Если по этой пятилетке, которая заканчивается, мы планировали 4 % в год экономического роста, то на следующий год у нас только запланировано 2,8 %. То есть валового продукта в 70 млрд долларов должен быть прирост около 2 млрд. Откуда взять эти 2 миллиарда? Значит, нам нужно продавать то, что мы создаем".
Эксперт напоминает, что исторически белорусские крупные предприятия, такие как тракторный и автозаводы, создавались как финишные производства для всего советского рынка. После распада СССР встал острый вопрос реализации продукции. При этом выход на премиальные рынки, например, европейские, осложнен высокой конкуренцией и барьерами. "Не пустят нас туда просто элементарно по стандартам. Там найдут за счет чего не пустить. Рынки поделены уже. Нам надо искать, куда поставлять продукцию", - пояснила Ирина Новикова.
В этом контексте партнерство со странами Азии и Африки приобретает стратегическое значение. Мьянма интересна как рынок сбыта для белорусской продукции, включая фармацевтику и агротехнологии. Оман рассматривается не только как рынок, но и как потенциальный хаб для выхода на другие регионы благодаря формирующейся свободной экономической зоне. "Оман для нас интересен как будущий хаб, там формируется свободная экономическая зона, в которой очень благоприятные условия", - отметила эксперт.
Особые перспективы связаны с сотрудничеством в сфере производства удобрений. В Омане есть фосфаты, а у Беларуси - технологии и опыт производства комплексных и азотных удобрений (Гомельский и Гродненский заводы), а также собственный калий.
"Мы можем в Омане производство организовать. А потом куда поставлять эти удобрения? Можно продавать их в страны Африки, Мьянму, Китай покупает наши удобрения. Оман может помочь нам сделать эти комплексные удобрения и поставлять в эти страны", - прокомментировала Ирина Новикова.
Отдельное внимание уделяется Алжиру, который заинтересован в диверсификации своей экономики, сильно зависящей от нефтегазовых доходов. Страна импортирует продовольствие и просит у Беларуси помощи в развитии сельского хозяйства.
Говоря об Алжире, аналитик отметила, что бюджет страны формируется на 95 % за счет нефтегазовых доходов и там заинтересованы в их диверсификации. Алжир интересуют белорусские агротехнологии, детское питание, молочная продукция и помощь в борьбе с опустыниванием земель. "Они просят оказать помощь в обучении агротехнологиям, чтобы развивать свое земледелие", - констатировала Ирина Новикова.
Эксперт привела в пример успешное сотрудничество с Зимбабве, где белорусские технологии и техника помогли за год ликвидировать голод и получить экспортный урожай. Помимо сельского хозяйства, есть потенциал для экспорта других товаров: "У них не развит пассажирский транспорт, а наши автобусы тоже надо куда-то сбывать".
Подводя итог, Ирина Новикова подчеркнула: "Мы в Европу не можем поставлять не потому, что у нас плохая продукция, а потому, что нас просто туда не пускают. И нужно бороться за эти поставки, за то, чтобы отхватить себе какой-то определенный рынок".
Таким образом, развитие отношений со странами дальней дуги - это не просто дипломатические контакты, а прагматичная необходимость для нахождения устойчивых рынков сбыта белорусской продукции, привлечения инвестиций и создания производственных хабов, что напрямую влияет на выполнение планов по экономическому росту в стране.