Как преображаются минские школы к новому учебному году

Краткий пересказ от ИИ

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца, а в школах уже кипит работа. В учреждениях образования Минска завершают капитальные и текущие ремонты, обновляют пищеблоки, спортзалы и закупают мебель.

В школе № 81 строители сохранили разве что стены - за рекордные 11 месяцев преобразился внешний вид здания, обновилось оборудование, а на месте подземных помещений появился дополнительный этаж с удобными гардеробными на месте подземных помещений.

Юлия Красуцкая, директор СШ № 81 г. Минска: "Теперь у нас огромное помещение для гардеробов. У каждого класса свой отдельный гардероб - это будет намного комфортнее и для детей, и для педагогов. Сделано все: и фасад, полы, стены, заменены окна. Два компьютерных класса, лингофонный кабинет, интерактивные доски. Все это будет новое и полностью новая школьная учебная мебель".

В школе № 180 сейчас завершают обновление фасада и кровли. Параллельно идет закупка нового оснащения. В учебные классы завозят мебель, а для комфортного отдыха детей на переменах, рекреации обустраивают удобными диванами.

Наталья Нарбунтович, директор СШ № 180 г. Минска: "Мы все в ожидании обновленного спортивного зала. Он будет эстетически красиво оформлен, он будет удобный. И самое главное, что он будет безопасный. Ну, а всех наших ребят 1 сентября будет ожидать красивый обновленный фасад учреждения образования. Школа функционирует с 1987 года, и мы рады, что именно в этом году, фактически перед юбилеем учреждения образования, наша школа приобрела новый красивый эстетический вид".

Теперь у нас огромное помещение для гардеробов. У каждого класса свой отдельный гардероб, поэтому это будет намного комфортнее и для детей, и для педагогов. Сделано все.

Яркие акценты расставили в 30-й гимназии. Перекрасили фасад, отремонтировали коридоры и классы. Значительно обновили и местный музей.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"У нас в городе есть целевая программа по ремонту, реконструкции, приведению в порядок школьных стадионов, спортивных площадок. В этом году мы 16 школьных стадионов и спортивных площадок комплексно отремонтировали, привели в порядок. Ну а сегодня был проведен предварительный мониторинг состояния готовности учреждений образования. У нас конечный срок 15 августа - к этому числу все школы должны быть готовы".

После капитального ремонта также откроется 5-я гимназия и большой общий стадион для 207-й и 215-й школ. Параллельно ведется ремонт пищеблоков, спортивных залов и территорий десятков учреждений. Все для того, чтобы в День знаний минские школьники сели за парты в максимально комфортных, безопасных и современных условиях.