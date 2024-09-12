3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как происходит мониторинг санкционного влияния на права человека, объяснила профессор Елена Довгань
Профессор ФМО БГУ, специальный докладчик ООН по правам человека Елена Довгань рассказала о своей инициативе, предусматривающей мониторинг санкционного влияния на права человека
Необходимость контроля негативного влияния односторонних принудительных мер являлась одной из целей создания мандата спецдокладчика (я являюсь вторым спецдокладчиком, занимаюсь этой работой с 2020 года). Долгий период времени вопрос негативного влияния обсуждался исключительно с политической перспективы, однако на практике нам всем нужны факты. Мы должны понимать, в чем конкретно состоит влияние и каково оно.
Эксперт отметила, что за последние два с половиной года она провела целый ряд экспертных консультаций с неправительственными организациями, государствами, лицами, права которых затронуты односторонними санкциями. В результате чего возникла платформа, которая была представлена во время сессии Совета ООН по правам человека.
"На мой взгляд, цель этой платформы - иметь возможность четко идентифицировать последствия негативного влияния различных видов односторонних санкций на конкретные права человека и, уже исходя из такого, основанного на доказательствах и фактах подхода, оперировать действующими механизмами и решать вопросы какой-то ответственности и компенсации", - подчеркнула Елена Довгань.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов