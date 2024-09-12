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Как происходит мониторинг санкционного влияния на права человека, объяснила профессор Елена Довгань

Профессор ФМО БГУ, специальный докладчик ООН по правам человека Елена Довгань рассказала о своей инициативе, предусматривающей мониторинг санкционного влияния на права человека

Необходимость контроля негативного влияния односторонних принудительных мер являлась одной из целей создания мандата спецдокладчика (я являюсь вторым спецдокладчиком, занимаюсь этой работой с 2020 года). Долгий период времени вопрос негативного влияния обсуждался исключительно с политической перспективы, однако на практике нам всем нужны факты. Мы должны понимать, в чем конкретно состоит влияние и каково оно.
Елена Довгань

Эксперт отметила, что за последние два с половиной года она провела целый ряд экспертных консультаций с неправительственными организациями, государствами, лицами, права которых затронуты односторонними санкциями. В результате чего возникла платформа, которая была представлена во время сессии Совета ООН по правам человека.

"На мой взгляд, цель этой платформы - иметь возможность четко идентифицировать последствия негативного влияния различных видов односторонних санкций на конкретные права человека и, уже исходя из такого, основанного на доказательствах и фактах подхода, оперировать действующими механизмами и решать вопросы какой-то ответственности и компенсации", - подчеркнула Елена Довгань.

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