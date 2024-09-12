Как происходит мониторинг санкционного влияния на права человека, объяснила профессор Елена Довгань

Необходимость контроля негативного влияния односторонних принудительных мер являлась одной из целей создания мандата спецдокладчика (я являюсь вторым спецдокладчиком, занимаюсь этой работой с 2020 года). Долгий период времени вопрос негативного влияния обсуждался исключительно с политической перспективы, однако на практике нам всем нужны факты. Мы должны понимать, в чем конкретно состоит влияние и каково оно.

Елена Довгань