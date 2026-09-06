В Костюковичах прошел День белорусской письменности

В Костюковичах завершается День белорусской письменности. Поэты и писатели, гости со всей страны участвовали в конференциях, встречались с читателями. 6 сентября названы имена победителей литературных конкурсов.

Второй день праздника наполнен яркими событиями. В городе развернулись интерактивные площадки от каждого региона с презентациями туристического потенциала и даже возможностей нейросети.

Больше километра растянулись локации с презентациями - показывают то, чем гордятся в каждом регионе. Обширно представлена Национальная библиотека Беларуси: организаторы сделали сюрприз всему краю.

Светлана Кожемяко, завсектором организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

"Мы представили выставку "Сузор'е талентаў Прыдняпроўя", именно могилевского Приднепровья. И мы подобрали 12 ярких творцов, которые вписали свои имена в историю нашей страны. Представлены брелочки с изображением Национальной библиотеки, потому что в этом году мы празднуем 20-летие нашего здания. Так что для нас этот выезд также праздничный".

"Изюминкой площадки Гомельской области является музей автографа. Это проект Гомельской библиотеки, которому уже около 20 лет. Здесь представлены автографы Мележа, Шамякина", - рассказала завотделом Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена г. Гомеля Людмила Гуревич.

Собралась целая россыпь талантливых ремесленников. Мастера проводят увлекательные мастер-классы, трудятся кузнецы и гончары. Гостей учат плести из соломки и создавать диковинные куклы.

Второй день праздника в Костюковичах посвящен встречам. О своих работах, творческом пути - секреты создания шедевров раскрыли настоящие метры.

Василий Колтунов, член Союза писателей Беларуси:

"С чувством радости, что снова встречусь с людьми, с писателями, с коллегами, с друзьями. Смогу показать свои произведения, послушать с большим удовольствием, о чем пишут мои друзья".

Победители сразу нескольких литературных конкурсов - это "І кружыцца планета Куляшова", а также "З табой маё слова, Радзіма" отмечены 6 сентября наградами и призами. В общей сложности в них в этот раз приняли участие свыше 500 дарований, в том числе студенты и школьники. На суд жюри представлены произведения на патриотическую, военную и миротворческую тематику.

"Каждое участие в подобных конкурсах приносит огромное удовольствие и профессиональный рост как поэта, как писателя. Конечно же, идет становление как личности благодаря сотрудничеству с мэтрами нашей белорусской поэзии", - отметила участница конкурса Виталина Явид.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Славянский базар, сейчас уже Александрия - такие масштабные фестивали. День белорусской письменности и областные "Дожинки" стали широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. То есть тут сразу несколько смыслов. И очень важно идеологически, в первую очередь - патриотизм, культура, и, безусловно, туристический потенциал, на который мы сейчас сделаем ставку. Книга всегда была, есть и останется. Мы это должны принять как аксиома. Бумажная книга, электронная книга, это не играет роли. Главное, что есть вот это "пісьменства", есть живое слово".

6 сентября же в честь знаменитых земляков - поэтов и писателей - в Костюковичах открыли мурал с их изображением, а также мемориальную доску Ивану Чигринову.

В этот День письменности белорусские авторы стали еще ближе к читателям. Пожалуй, главная идея праздника, который в 33-й раз объединил белорусов, безусловно, запомнится надолго.