Как проходят учения "Лесное братство - 2026" в Брестской области

Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению учебно-боевых задач на совместном учении "Лесное братство - 2026". Им предстоит преодолеть около 40 км по лесисто-болотистой местности Брестского и Малоритского районов.

После двух дней интенсивной подготовки сводные подразделения завершили этап боевого слаживания и приступили к активной фазе. Командирам вручили распорядительные документы, и группы выдвинулись в район выполнения поставленных задач.

Сергей Тимофеев, руководитель совместного тактико-специального учения:

"На сегодняшний день группы выдвинулись в район выполнения задач. В течение двух суток они будут вести разведку: проводить специальные мероприятия, включая включая мероприятие "Засада", осуществлять поиск тайников и выходить в назначенные районы с последующим уничтожением незаконных вооруженных формирований".

В роли противника выступают реальные подразделения Вооруженных Сил, которые организуют засады, ведут наблюдение, маскируются и меняют тактику действий.