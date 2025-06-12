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Как протесты в Лос-Анджелесе отразятся на Трампе, рассказал аналитик БИСИ
В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, формально связанные с протестами против депортации нелегальных мигрантов.
Улицы города охвачены хаосом: толпы поджигают автомобили, атакуют полицию и грабят магазины. В центре Лос-Анджелеса мародеры полностью разгромили бутики.
Как эти протесты могут отразиться на самом Трампе, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"Во-первых, это юридический, правовой вектор, потому что за теми действиями Трампа, которые связаны с введением Национальной гвардии, с введением морпехов (это разные вещи, потому что Нацгвардия, например, состоит из обычных людей, которые в том числе несут службу, а морпехи - это уже профессионалы), обязательно последуют и уже начинаются юридические процессы. Условно говоря, демпартии против трампистов. Потому что просто так эти действия совершить без последствий Трампу не дадут", - отметил аналитик.
Второй вектор - имиджевый. По мнению Татищева, он важнее для Трампа. "Он связан с тем, что имидж Трампа сейчас приравнивают к имиджу Байдена. В медиа появляются сюжеты о том, что Трамп споткнулся там же, где споткнулся Байден. Или такие, как "Трамп не способен выполнить свою программу, Трамп не контролирует ситуацию". Это все, конечно, пока не с таким накалом, не с таким градусом, как это было в отношении Байдена, тем не менее против Трампа это сейчас делается. То, что Трамп не может выполнить свои обещания во внешней политике, это пристегивается тоже к теме".
И третий вектор - это аппаратный, который связан с дроблением команды Трампа. "Подчеркну, именно команды, а не электорат. Как раз электорат на фоне этого у него довольно ядерный, как принято говорить. Он сплачивается. А вот команда нет, она распадается, - рассказал Татищев. - Незадолго до протестов произошел конфликт с Маском. И вообще эти вещи связаны. Связаны в том плане, что Маск обеспечивал серьезную медийную поддержку Трампа. И сейчас без этой поддержки, конечно, Трампу было нелегко, хотя Маск частично откатил назад свое обвинение. Видимо, у команды Трампа все-таки на протесты, на информационно-медийное сопровождение протестов есть свой антикриз, и пока Трамп с ним справляется".