Президентские выборы во Франции могут пройти на фоне протестов, что создает дополнительные сложности для действующей власти.

"Я думаю, что они перейдут уже в этап президентских выборов", - считает Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов.

По ее словам, если у оппозиции и у тех, кто заинтересован в том, чтобы протесты не затухали, хватит средств и сил удержать их в горячей фазе до голосования, они могут рассчитывать на победу уже в первом туре. Не исключено, что они доведут Макрона до состояния, когда ему придется как-то реагировать и выступить самому - возможно, отказаться от президентской гонки.

"Если же этого не случится, значит, Макрон смог договориться со своими политическими оппонентами либо с теми людьми, которые сейчас все это поддерживают", - отметила эксперт.