Как протесты во Франции повлияют на президентские выборы, рассказала эксперт Жестовская
Президентские выборы во Франции могут пройти на фоне протестов, что создает дополнительные сложности для действующей власти.
"Я думаю, что они перейдут уже в этап президентских выборов", - считает Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов.
По ее словам, если у оппозиции и у тех, кто заинтересован в том, чтобы протесты не затухали, хватит средств и сил удержать их в горячей фазе до голосования, они могут рассчитывать на победу уже в первом туре. Не исключено, что они доведут Макрона до состояния, когда ему придется как-то реагировать и выступить самому - возможно, отказаться от президентской гонки.
"Если же этого не случится, значит, Макрон смог договориться со своими политическими оппонентами либо с теми людьми, которые сейчас все это поддерживают", - отметила эксперт.