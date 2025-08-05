Как психологическое тестирование помогает выбрать профессию - изучили вопрос

Выбор профессии - один из самых главных этапов в жизни человека, подходить к нему нужно со всей ответственностью. При этом вариантов огромное множество.

Какие современные методы помогают определить профессиональные предпочтения и выбрать ту самую работу по душе и способностям?

Пройти психологическое тестирование и убедиться в правильности выбора профессии - с такими задачами Мария пришла в клиническую лабораторию профилактической медицины. Студентка летом проходила практику в бизнес-компании и решила удостовериться, что на 100 % выбрала правильный путь.

Мария Зеленко, студентка БГУ:

"Я проходила последний раз этот тест, когда я была в 11-м классе. Для меня это было очень важно, потому что это был такой переломный момент для меня. Мне нужно было понять, в какой сфере я хочу двигаться, что я хочу изучать, где я себя в принципе вижу. Изначально я хотела пойти на психолога, поэтому была очень заинтересована в психологии. Тогда эти тесты показали мне, что для меня будет хорошо бизнес. И это было такой основой и фундаментом для того, чтобы я пошла учиться в институт бизнеса, где уже закончила второй курс".

Диагностическая процедура проводится с использованием современного оборудования, которое позволяет изучить и проанализировать, как человек реагирует на разные ситуации и задачи.

Сергей Толкач, научный сотрудник лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии:

"Прикрепляем электроды, датчики, которые позволяют нам оценивать частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечных ритмов, в частности. И на основании этих всех показателей мы можем зафиксировать эмоциональные реакции в тех значимых участках теста, которые и позволяют сформировать мнение: вот в этой зоне, в этой профессиональной сфере человеку будет наиболее комфортно".

Основная цель - помочь человеку принять осознанное решение в выборе профессии, которое будет соответствовать его интересам, способностям и ценностям.

С применением программно-аппаратного комплекса объективного психологического анализа и тестирования можно зафиксировать параметры в трех условных сферах: делаю, чувствую, думаю.

Процедура включает изучение профессиональных интересов, личностных качеств, особенностей нервной системы, социальной мотивации.

Андрей Зеленко,- завлабораторией НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии:

"Эта услуга чрезвычайно сегодня востребована у населения. К нам приходят школьники с родителями, приезжают из разных городов, потому что в наше время при таком большом количестве и средних, и высших учебных заведений, когда встает вопрос о выборе специальности, профессии, необходимо помочь молодым людям в правильном выборе. Необходимо определить перечень тех областей, где молодой человек, будущий профессионал, сможет себя максимально проявить. Правильный выбор профессии сегодня - это залог здоровья в будущем".

Пройти такое тестирование могут молодые люди с 14 лет, а также взрослые.