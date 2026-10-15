Как работает мелиоративный комплекс страны, разберемся в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Предприятия закладывают в том числе кормовой фундамент. Также основу продовольственной безопасности составляет мелиорация.

В этом вопросе требование государства остается неизменным: ввести в оборот нужно все, что для этого пригодно.

Как сегодня выполняются поручения главы государства по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? Разберемся вместе с Комитетом государственного контроля в новой серии проекта "На контроле Президента".