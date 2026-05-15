3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Как работают белорусские СМИ под санкциями и DDoS-атаками - в проекте "Клуб редакторов"
Так какой на самом деле Зеленский и его окружение? Сенсационное интервью бывшего пресс-секретаря экс-лидера Украины стало одной из тем обсуждения в новом выпуске "Клуба редакторов".
На полях медиафорума эксперты и гости программы обсудили самые важные и актуальные события. Что происходит в мире и как донести до людей правду?
Особенно в условиях постоянных санкций и блокировок, которым сегодня каждый день подвергаются белорусские СМИ.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
"Они ведь атакуют не только аккаунты в YouTube - колоссальное количество DDoS-атак и попыток взлома государственных СМИ в Беларуси осуществляется ежедневно. Причем мы точно знаем, что делают это не наши беглые. Они лишь принимают в этом участие, выступая как пособники полицаев - те самые, которые охраняли концлагеря, шталаги, дулаги на территории Беларуси. Они - подсобный материал. А информационную войну против белорусских СМИ и нашей белорусской журналистики ведут вполне конкретные, серьезные, в том числе разведывательные центры. Я посчитал: на агентство "Минск-Новости", на наш портал, за прошлый год было совершено 3 тысячи атак. Представляете, 3 тысячи! В большей или меньшей степени: когда-то 30 серверов атакуют одновременно, а когда-то 3 тысячи. Беларусь сегодня - одна из самых атакуемых стран в мире".
А также как именно работает западная пропаганда и почему в ее арсенале снова появились методы Геббельса? Смотрите "Клуб редакторов" из Гродно сразу после "Панорамы".