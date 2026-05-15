Как работают белорусские СМИ под санкциями и DDoS-атаками - в проекте "Клуб редакторов"

"Они ведь атакуют не только аккаунты в YouTube - колоссальное количество DDoS-атак и попыток взлома государственных СМИ в Беларуси осуществляется ежедневно. Причем мы точно знаем, что делают это не наши беглые. Они лишь принимают в этом участие, выступая как пособники полицаев - те самые, которые охраняли концлагеря, шталаги, дулаги на территории Беларуси. Они - подсобный материал. А информационную войну против белорусских СМИ и нашей белорусской журналистики ведут вполне конкретные, серьезные, в том числе разведывательные центры. Я посчитал: на агентство "Минск-Новости", на наш портал, за прошлый год было совершено 3 тысячи атак. Представляете, 3 тысячи! В большей или меньшей степени: когда-то 30 серверов атакуют одновременно, а когда-то 3 тысячи. Беларусь сегодня - одна из самых атакуемых стран в мире".