ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект

Автор:Илья Цветков

В Минске активными темпами идет реконструкция путепроводов.

Надземные артерии - важный элемент транспортной инфраструктуры Минска. Бетонные конструкции и пролеты меняют на новые - срок эксплуатации 50 лет.

Расскажем, как наводят мосты твоего города (подробности в видео).

путепроводдороги

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все