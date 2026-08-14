Как рестораны меняют ДНК города и стимулируют экономику Беларуси, смотрите в проекте "Палитра"

Как рестораны меняют ДНК города и стимулируют экономику страны? Почему мы платим в ресторанах за эмоции, а не за калории?

Героиня нового выпуска проекта "Палитра" с Ниной Можейко - законодательница гастрономической моды Минска, ресторатор Юлия Юдчиц.

Детально разберемся в современном этикете, правилах чаевых и даже выясним, какой сорт картофеля нужен для идеальных драников.

Включайте "Палитру" на "Первом информационном" 14 августа в 13:20 и 19:30.