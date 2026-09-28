Как руины Брестской крепости стали мемориалом мужества и памяти

Четыре квадратных километра земли - единственная в мире крепость-герой, вошедшая в историю героической обороны летом 1941 года. Брестская крепость сохранила правду о войне. Руины, обломки арматуры, обожженный кирпич - это и есть визуализация исторической памяти. То, что невозможно стереть, переписать и уничтожить.

"Отрицать то, что это очень важное для истории Беларуси событие в годы Великой Отечественной войны, не осмелится никто. Оборона Брестской крепости, положившая начало сопротивлению, является символом мужества, которое было приумножено на всех фронтах, благодаря чему была достигнута победа", - подчеркнула замдиректора Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова в специальном репортаже.

Впервые о защитниках Брестской крепости советский народ узнал в 1942 году. В газете "Красная звезда" была напечатана статья год тому назад в Бресте. Затем были публикации в газетах "Красная армия", "Правда" и в журнале "Огонек".

"Я не могу согласиться с мнением, что при Сталине оборону Брестской крепости замалчивали. Это совсем не так, потому что защитник крепости Алексей Данилович Романов в письме Сталину написал об обороне Брестской крепости в 1947 году", - отметил директор Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе.

В 1948-м по разрушенной крепости провели первые экскурсии. Еще не было ни музейной комнаты, ни музея. Так как это приграничная территория, попасть сюда можно было только по специальным пропускам. Руины цитадели привлекали не только любознательных туристов, но и заинтересованных музейных работников. В 1949 году были проведены первые работы по расчистке завалов. Были найдены останки лейтенанта Алексея Наганова, сержанта Сергея Горохова. Это вызвало всплеск интереса к Брестской крепости.

В начале 1950-х годов была обнаружена первая надпись "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". В Бресте своего музея не было, поэтому ее отправили в Москву. Еще один фрагмент каземата в Брестской крепости с надписью "26 июня 1941 года. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои сегодня" находится сегодня в постоянной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны в Минске, так же, как и истлевшая гимнастерка лейтенанта Наганова с комсомольским билетом.

Уже тогда стало понятно, что подвиг бессмертного гарнизона Брестской крепости необходимо увековечить. В связи с тем, что на территорию цитадели могли попасть лишь единицы, было принято решение установить памятник защитникам в центре Бреста, на улице Ленина.

Екатерина Куракова, завотделом Белорусского государственного архива научно-технической документации:

"Архитектором Виктором Волчеком был разработан проект памятника - 11-метровый монумент, который должен был располагаться в центре Бреста. Он представлял собой разрушенную крепостную стену, на которую были нанесены горельефы, отображающие события героической обороны Брестской крепости".

Проект памятника

К делу подключились и маршалы СССР - Климент Ворошилов и Семен Тимошенко. Руины, пробоины от снарядов и пуль, кирпич со следами огнеметов нужно было сохранить во что бы то ни стало. Начались работы по созданию мемориала. Деньги собирал весь СССР. Кто-то вносил рубль, кто-то - больше, а кто-то и вовсе отдавал свои последние сбережения, чтобы они нашли отражение в памятниках.

Объявлялись всесоюзные творческие конкурсы, в которых участвовали архитекторы, скульпторы и художники как самостоятельно, так и коллективно. Конкурсов было шесть (они были открытые и закрытые), куда было представлено порядка 500 различных проектов.

Ни один из 500 проектов не был принят. Причина - ни один из них не отражал героизма защитников Брестской крепости. Одно из главных условий для творческого сообщества - максимально сохранить руины и органично вписать скульптурные композиции в историческое пространство, не повредив ни руин, ни фундаментов.

В 1965 году, к 20-летию Великой Победы, Брестской крепости было присвоено звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Это единственный за всю историю случай, когда звание героя удостоен не город, а крепость, каждый сантиметр которой полыхал в 1941-м и был полит кровью советского солдата. В 1966 году создали творческую группу, которая начала работать над созданием мемориала. Ее возглавил скульптор, народный художник СССР Александр Кибальников. Вместе с ним в группу вошли девять человек, чуть позже добавили 10-го скульптора - Андрея Бембеля.

"Перед творческой группой стоял целый ряд задач. Три основные задачи они должны были выполнить. Первая заключалась в том, чтобы показать для современного и будущих поколений подвиг защитников Брестской крепости. Вторая - показать героев и символично все это воплотить в мемориале. Третья - оживить руины, которые были живыми свидетелями боев в Брестской крепости", - рассказала завотделом "Музей войны - территория мира" Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Грицук.

Их энергия и талант позволили создать оригинальный мемориал, который не повторяется больше нигде в мире и который через монументы раскрывает героическую оборону Брестской крепости. Мемориал благодаря этому стал узнаваемым.

От решения о создании мемориального ансамбля прошло больше 10 лет. И почти 10 лет к этому моменту в крепости работал музей. Его не закрывали ни на день, стройка шла параллельно.

"Это титанический труд. История Брестской крепости - это неразрывность. В руинах, расчищая и проводя работы по закладке фундаментов для мемориального ансамбля, находили останки погибших. С 1968-го по 1971-й было найдено более 500 человек - мужчин, женщин, детей", - поделилась ученый секретарь Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик.

Одновременно на объекте находились порядка тысячи человек. Первоначально работали в одну смену, затем - в две, а перед самым открытием - круглосуточно. В творческом коллективе были инженерные работники по свету, музыке, звуку, потому что мемориал является не только памятником. Это целый комплекс, в который была включена на тот момент художественно-декоративная подсветка, музыкальное сопровождение, сохранившееся в неизменном виде с 1971 года. Фонограмма голоса Юрия Левитана ни у Звезды, ни песни "Священная война", "Песня о Родине", которые были позывными радиостанцией Советского Союза, ни звуки у Вечного огня не менялись.

Более 40 строительных организаций было задействовано в работе. Их перечень в акте приемки мемориального комплекса, который издан отдельной брошюрой, занял не одну страницу.

Елена Грицук:

"У них был простой материал для всего - бетон, металл, гранит. Прежде чем приступить к созданию скульптуры, сначала делали макеты. В старом Музее истории Великой Отечественной войны было отдано несколько залов, чтобы творческая группа создавала макеты больших размеров".

Елена Грицук

Монумент "Мужество" (в авторских чертежах он проходит под названием "Солдат" либо Главный монумент). Солдат - собирательный образ защитников крепости, их характер. Он также, как и все остальные монументы комплекса, не имеет персонального авторства. Над каждой скульптурой работал коллектив авторов.

Согласно первоначальному проекту, высота солдата должна была быть 7-9 м, но скульптура потерялась на большой территории острова и на фоне казарм, поэтому приняли решение увеличить размеры главного монумента.

Факт Голова воина превышает натуральную в 63 раза. Вместе с фундаментом его высота составляет 34 на 54 м. Видимая часть составляет 27 м. Солдат состоит из 200 частей. Для его возведения было потрачено почти 4 тыс. куб. м бетона.

Внутри монумент полый. Толщина оболочки - от 20 до 80 см, лишь в некоторых деталях 1 м.

Голова воина склонилась над руинами инженерного корпуса. Взгляд, в котором сплелись и боль, и гнев, и непреклонность. Взгляд, полный мужества и скорби.

От руин до фундаментов монумента есть всего несколько метров. Это уникальное конструкторское решение позволило не только не повредить руины, но даже сохранить фрагменты разрушенных ступеней и перил.

В ночь с 22 на 23 июня 1941 года с группой бойцов в уже теперешние руины отошел комиссар Ефим Фомин. Они пытались связаться со штабом, но безрезультатно. Их фраза "Я - крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления" стала хрестоматийной. После войны в руинах были обнаружены останки неизвестного радиста, остатки рации и винтовки Мосина.

Винтовку Мосина также увековечили в монументе мемориала. 100-метровый штык-обелиск - высота, которую мы видим. Под землей находится еще 4,5 м. Вес конструкции составляет 620 т.

"Главную нагрузку выполнил Молодечненский завод металлоконструкций, который отлил секции штыка, а на специальных тягачах, специально разработанных для перевозки необычного, очень тяжелого и негабаритного по длине груза, его сюда перевез. Уже на месте из этих секций штык был соединен в единую конструкцию", - рассказала Елена Митюкова.

Штык собран из 10 секций по 10-13 м каждая. Максимальный вес секции - 43 т. На облицовку штыка ушло 14 т титанового проката. Для устранения колебаний, способных вызвать разрушение, на высоте 91 и 93 м установлены специальные приборы, так называемые "гасители колебаний". Монтаж штыка-обелиска занял 64 дня, а поднимали его 5,5 часов. Общая длина канатов - почти 10 тыс. м.

Звезда - главный вход в мемориал, конструкция врезана в крепостной вал.

Ширина главного входа - 18,5 м, длина составляет 44 м, а вес - 1750 т. По обе стороны расположены казематы, оплавленные нацистскими огнеметами. Стены прохода облицованы темным полированным гранитом. Он контрастирует с красным кирпичом руин. Чтобы создать звездообразный проход на центральную часть крепости, строителям пришлось разобрать несколько казематов.

На крыше Холмских ворот защитники цитадели держали оборону. Многие из них покоятся под мемориальными плитами у Вечного огня. Первое перезахоронение останков состоялось накануне открытия мемориального комплекса - 19 сентября 1971 года, а 25 сентября мемориал был открыт.

Один из защитников крепости Самвел Матевосян был удостоен чести пронести факел с вечным огнем, который он передал в руки первому секретарю ЦК Коммунистической партии Беларуси Петру Машерову, чтобы зажечь в чаше на площадке из красного гранита.

Вечный огонь в Брестской крепости был зажжен задолго до открытия мемориального комплекса - первоначально в 1961 году на первой встрече защитников цитадели. Тогда же на территории был установлен памятный камень с надписью "Здесь будет построен мемориал". В 1965 году во время первого всесоюзного похода советской молодежи по местам боевой славы, к этому камню возлагали цветы. В сентябре 1965 года в Брестскую крепость приехали делегации из десятков городов Советского Союза, в том числе из городов-героев Москвы, Ленинграда, Севастополя. Они привезли с собой частички Вечного огня, из которых зажгли один общий Вечный огонь, который не гасили даже во время строительства. Именно от него был зажжен факел 25 сентября 1971 года, в день открытия Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Он горит и по сей день.

Как мемориал, открытый 25 сентября 1971 года, до сих пор говорит голосом тех, кто держал оборону до последнего в 1941 году, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: pexels.com