Как сегодня устроена жизнь детей-сирот - подробности 9 января в проекте "На контроле Президента"

И сегодня 90 % детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Судьбу тысяч белорусских ребят предопределили еще в середине 90-х, Когда Александр Лукашенко принял Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. Тогда же впервые анонсировали самую добрую акцию "Наши дети" и Президентскую елку.