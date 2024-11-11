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Как сегодня устроена жизнь детей-сирот - подробности 9 января в проекте "На контроле Президента"
Дети - главное достояние Беларуси. Благодаря политике государства все больше детей в нашей стране, оставшихся без попечения родителей, вновь обретают тепло домашнего очага.
И сегодня 90 % детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Судьбу тысяч белорусских ребят предопределили еще в середине 90-х, Когда Александр Лукашенко принял Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. Тогда же впервые анонсировали самую добрую акцию "Наши дети" и Президентскую елку.
Как сегодня устроена жизнь детей-сирот, смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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