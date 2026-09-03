Как шанхайский дух влияет на глобальные процессы, разберем в проекте "Блиц"

Шанхайская организация сотрудничества за четверть века последовательно перешла к переплетению экономических интересов, гуманитарных связей и инициатив под запросы Евразии. ШОС, несмотря на разную политическую и экономическую философию участников, отражает главные тренды современной геополитики - переход к многополярности и стабильности в регионе.

Как шанхайский дух влияет на глобальные процессы, какой Беларусь видит свою роль на этом геополитическом поле, разберем 3 сентября в авторском проекте "Блиц". Новая геополитическая партия - в 19:30 на "Первом информационном", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.