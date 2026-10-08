Как снимать наше кино и продавать "свое" через экраны: гость программы "Палитра" - Кирилл Халецкий

Как снимать наше кино, которое рвет прокат и окупается? В новом выпуске программы о креативной экономике "Палитра" - кинорежиссер Кирилл Халецкий.

Почему агрогородок дает больше эмоций, чем стерильная атмосфера в павильонах? Что такое "агрессивный маркетинг" в кино по-белорусски: как продавать "свое" через экраны? А также эксклюзив: детали нового триллера-детектива "1991".

Не пропустите на "Первом информационном" 9 октября в дневной и вечерний прайм-тайм - 13:20 и 19:30.