Как совместить мягкость сердца и твердость принципов, знает педагог и композитор Елена Атрашкевич

Она переняла эстафету у народного артиста Игоря Лученка и стала первой женщиной - председателем Союза композиторов Беларуси. Героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина" - педагог и композитор Елена Атрашкевич.



На протяжении нескольких десятилетий создает камерные, хоровые, вокально-симфонические, инструментальные и эстрадные произведения, романсы. Ее музыка звучит в фильмах, мюзиклах и детских спектаклях.

Какая она - современная молодежь, которая приходит учиться академическому искусству? Помогает ли женская интуиция на руководящем посту? Как найти баланс между эмпатией и профессиональной строгостью? Об этом и не только поговорим 18 октября на "Первом информационном".