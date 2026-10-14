Как совместить спортивный триумф и материнство

Среди женщин целая россыпь чемпионок мира и Олимпиад. Далеко за примерами ходить не надо: биатлонистка Дарья Домрачева, фристайлистка Алла Цупер, гребчиха Марина Литвинчук.

Они блистали на олимпийском пьедестале после того, как даровали новую жизнь. Материнство становится мощной мотивацией для возвращения на мировую арену. Хотя, безусловно, главная награда уже есть на руках.

Легкоатлетка Эльвира Граборенко сейчас набирает физическую форму после того, как 7 месяцев назад у нее родился сын Семен.

Интересно, что вообще белорусскую "Королеву спорта" захлестнул настоящий беби-бум: Алена Дубицкая, Руслана Романовская, Светлана Парахонько, Виолетта Козловская - все в декрете. Возвращается на лед после родов и конькобежка Екатерина Гагиева. Серебряный призер чемпионата Европы воспитывает 10-месячного Михаила. И как никто другой знает, на какие компромиссы необходимо идти ради спорта.

Команда "Первого информационного" подготовила "Специальный репортаж" о мамах в спорте. Не пропустите его в эфире телеканала 14 октября в 15:35 и 20:35.