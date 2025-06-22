Как стать абсолютным отличником и набрать 400 баллов из 400 возможных?

400 баллов из 400 возможных! Лучшее признание успехов системы образования Беларуси - в результатах выпускников. В этом году абсолютные отличники преподнесли хороший подарок своим педагогам и стали центром внимания журналистов.

Многие вчерашние школьники уже точно знают, чего хотят от жизни и кем хотят стать. О чем мечтают абсолютные отличники? И в чем их секрет успеха?

Они стали героинями репортажей и вошли в историю успеха белорусской системы образования. Лечить людей, развивать экономику, создавать современные IT-продукты, делая мир вокруг более комфортным, - об этом мечтают абсолютные рекордсменки вступительной кампании - 2025. Набрать максимальное число баллов - 400 из 400 возможных - подобного результата добиваются единицы. Как такое возможно? Это, пожалуй, самый популярный вопрос, который задают девушкам сегодня.

100 баллов и 10-балльный аттестат для Дарьи Юрени стали наградой за упорство и целеустремленность. Стремление к знаниям у девушки с детства.

Формулу своего успеха Даша не скрывает и уверенно дает советы будущим абитуриентам: "Главное - внимательность, концентрация, хорошо выспаться и быть уверенным в своих знаниях, понимать, что ты можешь получить хороший результат, если приложишь достаточно усилий" .

Стоя на пороге новой жизни, Дарья понимает: ее успех - это успех и родителей. И лучшая благодарность за поддержку.

Полина Ромашко из солигорской гимназии № 1 увлечена точными науками. С начальной школы у девушки интерес к математике и физике. В ее школьной биографии участие в различных олимпиадах и конкурсах.

Для Марии Виноградовой выбор профессии был очевидным. 400 баллов помогут осуществить мечту и в продолжение семейной династии поступить в медуниверситет. Ее мама, бабушка и двоюродная сестра - медики.

Получение 100-балльного результата - задача не из легких, но выполнимая. По итогам нынешнего ЦЭ с заданиями на все 100 % справился 1601 выпускник, по ЦТ - 981. 100 баллов больше всего ребят набрали по таким предметам, как иностранные языки, русский язык и математика.