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Как Свято-Успенский собор в Жировичах готовится к празднованию важнейших дат
Жировичи сегодня в новом обличье принимают верующих.
Молельный зал Свято-Успенского собора с позолоченным иконостасом из Курской области и белоснежными стенами. Такие реновации застали святыню в рамках реставрации. Самый старый иконостас страны тем временем реанимируют в Минске. На спасение выделены средства из Фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Специалисты Белреставрации уже обнаружили аутентичный слой 1670 года! Истинная сенсация для белорусской истории.
За три года спасения одного из крупнейших храмов - Cвято-Успенского собора - специалисты обеспечили территорию современными инженерными сетями, собственной станцией пожаротушения, заменили кровлю.
20 апреля в "Главном эфире" - большой репортаж о подготовке обители к празднованию двух важнейших дат - 555-летия обретения чудотворной иконы Божьей Матери Жировичской и 505-летия образования мужского монастыря.