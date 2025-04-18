Как Свято-Успенский собор в Жировичах готовится к празднованию важнейших дат

Молельный зал Свято-Успенского собора с позолоченным иконостасом из Курской области и белоснежными стенами. Такие реновации застали святыню в рамках реставрации. Самый старый иконостас страны тем временем реанимируют в Минске. На спасение выделены средства из Фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Специалисты Белреставрации уже обнаружили аутентичный слой 1670 года! Истинная сенсация для белорусской истории.