Как связь и управление могут нивелировать численное преимущество противника - в проекте "Диспозиция"

Краткий пересказ от ИИ

Связь и управление становятся движущей силой развития оборонного потенциала страны. Это тот рычаг, который может нивелировать численное преимущество противника. Как используем коммуникационную силу в Беларуси и каким боевым образцам информированность придает свежее дыхание? Некоторые подробности у автора проекта "Диспозиция".

В сентябре Главнокомандующий Вооруженными Силами посетил один из участков, где проводились учения с подразделениями связи. Главе государства представили перспективные разработки. Александр Лукашенко внимательно ознакомился с образцами и обозначил философию оснащения войск средствами коммуникации.

"Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, - сказал глава государства (11.09.2026). - В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших Вооруженных Сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи".

Военные слова Главнокомандующего восприняли как навигатор и одновременно как приказ. А вот в массмедиа тема, можно сказать, утонула в других событиях: ну, побывал Президент на учении и дальше поехал. А ведь вопрос - стратегический для всего государства. Управление гражданское и военное - это не две абсолютно разные ветви; к тому же вообще сложно сказать, а не в военное ли мы время живем. В этом контексте, кстати, немногие аналитики заметили, что буквально на следующей неделе в армии прошло командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования. Фокус навели на управление войсками в ходе стратегической операции. Некоторые указания Александра Лукашенко реализовали уже на этой тренировке, где во главе угла были цифры, интеллект, реакция. Тестировали себя люди в погонах в условиях повышенной напряженности и интенсивных вводных.

Павел Муравейко, начальник Генштаба ВС - первый заместитель Министра обороны Беларуси:

"Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решений, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень многое. Главными направлениями учения стали принятие решения, оперативное перемещение на местности и развертывание пунктов управления по кластерному типу - фактически все те новые элементы, которые были продемонстрированы Главнокомандующему в ходе посещения в сентябре учений войск связи".

Зачастую под связью понимается система приема-передачи сведений или сигналов. Однако это устаревший формат. В наши дни связь - это, скорее, платформа управления, объединяющая все рода войск, части и соединения. В контур интегрируются уже отдельные бойцы и средства поражения. Особенность отечественной системы - подключение боевой техники, уходящей корнями в советское время, к ультрасовременным матрицам. За счет информационной подпитки электронной начинки и автоматизации многие образцы получают, можно сказать, вторую жизнь. Это касается и ЗРК "Оса", которые превосходно показывают себя при работе по малоразмерным целям на сверхмалых высотах. Продемонстрировала это и недавняя тренировка.

"Четыре машины вовремя выполнили этот норматив, перевелись в готовность номер один и произвели поиск и обнаружение воздушной цели, - сообщил военнослужащий зенитного ракетного подразделения (ЗРК "Оса"). - Батареей он управлял с помощью своего батарейного командного пункта по радиосвязи. Воздушную обстановку получали с центрального командного пункта на планшеты автоматизированного рабочего места".

Несмотря на бурное развитие информационных технологий, управление в наши дни остается областью, требующей повышенного внимания и серьезных вложений государства. Что касается армии, то напряжение в системе приема-обработки-передачи сведений возрастает за счет рассредоточения частей, работы на больших расстояниях, роста количества абонентов. При этом и цели сегодня исчисляются даже не десятками.

На учениях военные предполагают, что отражать придется удары сотен разнородных образцов. Колонны машин, плотные боевые порядки ушли в прошлое, но это касается только живой силы. Роботизированные комплексы сегодня как раз действуют масштабно и концентрированно. А вот чтобы победить в этих условиях, прежде всего необходимо, как и раньше, понимать текстуру войны. Только тогда не потеряется связь с мирным завтра.