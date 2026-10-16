Выборы президента в Украине несут прямую угрозу Зеленскому и его окружению. Он переживает не за украинский народ, а предчувствует наступление ответственности. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил министр культуры Марат Марков. Он особо подчеркнул, что Трамп уже поднимает вопрос перепродажи Киевом американского вооружения. Синхрон

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Давайте посмотрим на Зеленского с другой точки зрения. Он действительно думает об Украине и о том, как Украина будет существовать в дальнейшем, и именно поэтому он берет на себя ответственность за судьбу Украины? Маск уже высказался по этому поводу: бойня продолжается. И будет продолжаться".

"Зеленский понимает прекрасно, что, как только он уйдет из власти, интерес к нему, как со стороны Америки, так и со стороны Англии и Евросоюза, станет нулевым", - уверен министр.

Марат Марков добавил, что из открытых источников известно, что при зарплате в 625 долларов в месяц за 2025 год Зеленский задекларировал порядка 150 тыс. долларов, плюс 600 тыс. долларов наличными и на счетах в швейцарском банке еще около 300 тыс. По данным независимых источников, его состояние оценивается в 5 млрд долларов.

Почему Трамп атаковал Зеленского? Как можно завершить конфликт в кратчайшие сроки? Зачем Беларуси ополченцы и почему генерал НАТО обнародовал "теорию победы"? Смотрите "Клуб редакторов". Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".