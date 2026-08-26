Как торговые войны США и Канады отразятся на мировой экономике, рассказал аналитик Бояшов

22 августа США ввели 50-процентные пошлины на импорт отдельных категорий канадских товаров. В ответ премьер-министр Канады Марк Карни заявил о приостановке торговых переговоров с Вашингтоном и намерении Оттавы ввести ответные тарифы с 8 сентября.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о планах с 1 января 2027 года установить 50-процентные пошлины на импорт канадских автомобилей, автозапчастей и стали.

"В первую очередь, такие торговые войны с прежними союзниками Штатов ничего хорошего для самих Штатов не несут, потому что в такой ситуации их союзники будут балансировать, будут развивать отношения с Китаем, с Азией и так далее. Другой момент, насколько эти связи прочны. Если 50-процентные пошлины введут с 2027 года, это реально ударит по Канаде. Я думаю, что они будут договариваться", - такое мнение в студии "Первого информационного" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

По его словам, США нужны антикитайские действия своих переговорщиков. "Если по экономике они готовы договариваться, вести переговоры по изъятиям, по тарифам и так далее, то касательно взаимодействия с Китаем это для них красная линия. И что касается вообще поставок в Китай, это для них тоже такая красная линия. И это было в том числе одним из требований Вашингтона на переговорах с Оттавой. И это, в принципе, основной камень преткновения. То есть они требуют ограничить взаимодействие Вашингтона с Китаем, с третьими странами, что в целом противоречит международным нормам, но, как известно, это для Трампа не основание. Это первый вывод", - отметил Бояшов.

Второй вывод, по его словам, заключается в следующем: если Трамп жестко давит даже на своих союзников и использует давление как обычную (и довольно хаотичную) тактику переговоров, то это означает, что американцы могут начать переговоры с вами, усилить взаимодействие, сесть за стол - и сразу же перейти к тактике максимального давления. Сам факт того, что переговоры начались, вовсе не означает, что давления не будет. Наоборот, это почти гарантированно значит, что давление будет. В какой-то момент на вас надавят. И, если связать это с предыдущим выводом, это давление будет направлено на то, чтобы заставить вас проводить антикитайскую политику.

И третий вывод - мир переходит в противостояние между Китаем и США. "Обострение мировой конфликтности будет смещаться туда, в тот регион. Значит ли это, что изменится степень напряженности в Украине? Навряд ли, потому что все-таки Украина - это элемент противостояния с Россией, и Россия с Китаем все-таки тоже работают сообща. Но, тем не менее, основная конфликтность будет перетекать в Азиатский регион. И соответствующим образом будет выстраиваться влияние американцев, в том числе на постсоветском пространстве. Если оно продолжит быть антикитайским, то это значит, что в южной части постсоветского пространства - на Южном Кавказе, в Центральной Азии - Вашингтон будет наращивать свое присутствие против Китая по сути", - подытожил аналитик.