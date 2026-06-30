Как участники "Поезда Памяти" путешествуют во времени и создают его

Уникальный проект Союзного Государства "Поезд Памяти" продолжает путешествие по городам Беларуси и России. Нередко участникам приходится совершать длительные переезды, однако это не повод останавливать воспитательный процесс.

Какого это, путешествовать на машине времени? Вероятно, мы никогда не узнаем об этом в том виде, о котором пишут в книгах в жанре фэнтези. А как насчет уникального молодежного экспресса, где во времени не только путешествуют, его еще и создают? Узнаем, попав на экскурсию в "Поезд Памяти".

В первых полосах СМИ пишут о нем, как об отеле на колесах, двухэтажный состав, с отдельным душ вагоном, радио, игровыми комнатами для творчества каждого ребенка и конечно просторными купе, где жить свободно могут четверо, а на вечерних встречах друзей собираются и все 10 человек (это, кстати, половина отряда).

Дизайн вагонов остается за самими участниками - граффити, гирлянды, экраны настроения - все дело их рук. Каждый год в поезде, в котором, казалось бы, сложно придумать какие-то новшества, пополяняется копилка проектов, которые делают жизнь участников лучше. В этом году создали путевой дневник для мальчиков и девочек из 18 стран мира, чтобы запомнить каждый счастливый момент юности в "Поезде Памяти".

"Три бессонные ночи и дневник пришел. Я решила, что хочу поучаствовать в проекте "100 идей для Беларуси". Когда я общалась с ребятами прошлых лет, которые достигли определенных вершин, я поняла, что именно такой вещи не хватает. Я увлекаюсь психологией и понимаю, что такой дневник - памятная вещь, которую захочется перечитывать, пересматривать", - поделилась участница проекта "Поезд Памяти" Анастасия.

Главный вопрос, как в таком поезде общаться? Между вагонами ходить запрещено, а весточку надо передать, причем не только другу, например, сенатору или представителю СМИ. Есть между вагонами почта, как и у тех, кто приближал Победу. Письма тогда в сороковые приравнивались к такому же стратегическому грузу как и боевые снаряды. И конечно раз в неделю проводятся брифинги вместе с сенаторами, все предложения сразу же передают спикерам двух парламентов России и Беларуси.

"Ребята не просто являются активными участниками культурной программы, вместе с этим они являются инициаторами интересных проектов внутри проекта "Поезд Памяти". По их инициативе было организовано создание почтового сообщения внутри поезда, чтобы ребята смогли писать письма друг другу в другие вагоны, знакомиться, общаться. В рамках ежедневного радиоэфира ребята рассказывают о героях, знакомят с достопримечательностями городов, в который приезжает "Поезд Памяти", - рассказал организатор проекта "Поезд Памяти" Виктор Филипенко.