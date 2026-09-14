Как уроки прошлого определяют политику Минска - депутат Александр Хижняк о белорусском коде

Войны, оккупации и попытки переписать судьбу белорусских земель - через это страна проходил не раз. Как Западная Белоруссия жила под польской властью, что стояло за походом Красной Армии в 1939 году и как этот опыт сегодня отражается на политике Минска, рассказал председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Западная часть Беларуси в марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора оказалась в составе польского государства. По словам Александра Хижняка, ключ к пониманию этих событий - в том, что им предшествовало.

"Нужно понимать те события, которые предшествовали этому, - постоянные военные действия на территории Беларуси. Итоги Первой мировой войны - оккупация. Затем вновь очередная оккупация. Наши территории примечательны тем, что войны проходили по ним, наверное, три раза. Нападение, оккупация, и когда идут освободительные действия, снова война прокатывается по нашей территории", - отметил гость.

По его словам, эти земли устали от войны, отсутствия стабильности и мирной жизни. Именно поэтому поход Красной Армии воспринимался как освободительный: фактически формировалась территория современного белорусского государства, объединялись земли и устанавливалась советская власть.

Партизанское движение как черта характера

Отдельная часть разговора была посвящена партизанскому и подпольному движению - причем не только в контексте Второй мировой войны, но и 1812 года, Первой мировой, событий 1939-го. Подпольщики формировались практически на основе местного населения: люди самостоятельно выступали против оккупационных сил.

"Несмотря на эти трагические события, потому что война, оккупация - всегда трагедии, белорусский народ вел освободительную борьбу. Он всегда характеризовался наличием партизанского, в том числе, движения, желанием быть независимым и самостоятельным, всегда сопротивлялся тем или иным элементам геноцида и этноцида", - подчеркнул Хижняк.

Он обратил внимание на этнический состав населения: более 70 % - а по некоторым оценкам историков, цифры еще выше - идентифицировали себя как белорусы. Присутствовало также еврейское, русское население, немного украинцев.

"Это говорит о том, что люди не мирились с тем, что происходит. И когда возникает движение сопротивления, несогласия с теми процессами, которые на оккупированных территориях проводит власть, оставшаяся там, сформированная уже иным государством, - наверное, это все-таки основа. То есть стремление к справедливости и своей идентификации как нация, как общество, которое должно выражать свое мнение, иметь свой голос", - пояснил гость.

Он добавил, что в движении участвовали в том числе молодые люди, которые ассоциировали себя с будущим страны. Историки описывают эти события далеко не радужными: бои Первой мировой, насильственные действия с населением, закрытие школ.

Отдельно Хижняк упомянул планы польского правительства о замещении населения - порядка 6 млн человек планировалось переселить на эти территории, замещая тот этнический состав, который более чем на 70 % состоял из людей, ассоциировавших себя белорусами.

"И это очень важно. Это были наши земли, земли нашего государства", - сказал он.

Исторический опыт и современная политика

Отвечая на вопрос о том, влияет ли количество оккупаций и войн, прошедших по территории Беларуси, на политику официального Минска, Хижняк был однозначен: безусловно, влияет и будет влиять дальше.

"Обсуждая эти сложные исторические периоды, мы все-таки выработали у себя код - мы должны жить на своей земле. Не зря классик писал: "Свая зямля - вось што аснова". Чужая нам не нужна, но получить свою землю, добиться формирования государства на своей земле и жить с чувством, что это никто никогда не заберет. Что никто никогда не будет принимать решение вместо того населения, которое проживает, что придет другое государство, сделает лучше. Понимание того, что никогда этого не произойдет. И кроме нас самих, зачастую во многих вопросах мы свою жизнь не улучшим", - сказал председатель партии.

Именно этим, по его мнению, и формируется миролюбивая, открытая политика, неприемлющая вторжение на другие государства. Он отметил, что, хотя звучат заявления о том, что с территории Беларуси якобы начнется вторжение, никаких предпосылок для этого нет - как и мнения населения о том, что нужно куда-то двигаться.