Как в Беларуси отлавливают бездомных животных и что с ними происходит дальше

У многих сжимается сердце при виде бездомного кота или собаки. А когда речь заходит о жестоком обращении с ними, мало кто останется в стороне. В очередной серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" разобрали видеообращения с призывами о защите братьев наших меньших в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко в соцсетях.

1 января 2025 в Беларуси вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Есть правила, утвержденные постановлением Совмина о содержании домашних собак, кошек, а также отлове безнадзорных животных в населенных пунктах. Это все для защиты животных от жестокого обращения.

Отстрел безнадзорных животных нормами закона не предусмотрен. Отлов производится в целях безопасности человека. Но как объяснить видео с мертвой собакой, которую, по словам автора, убила служба по отлову?

Кадры были сделаны в Мозыре. Совсем недавно мы нашли автора видео. Галина Петровна знает каждую бродячую собаку. Говорит, безобидные, кормятся с ладошки.

Но некоторые местные боятся за себя и своих детей. Часто во дворах ходит свора агрессивных собак, отметил один из них.

quote От жильцов этого микрорайона поступило 18 обращений за этот год. Поэтому и были определенные действия, направленные именно на ул. Нагорную и ул. Первомайскую, по отлову безнадзорных животных. Дмитрий Миллер, зампредседателя Мозырского райисполкома

Есть и поручение облисполкома: разобраться, как наложены в районе работы по отлову бездомных животных, срок - неделя.

В местной санстанции подтвердили, что реальные последствия контакта безнадзорных животных и человека есть.

"За первое полугодие 2026 года установлено, что 60 % от обратившихся - это именно те лица, которые пострадали от безнадзорных животных", - обозначила завотделением Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Антропова.

Сергей Колпаков, начальник отдела Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Я как ветеринар могу с уверенностью заявить о том, что безнадзорные животные - не только собака, не только кот, любое бродячее животное - несут определенные риски. В первую очередь, это распространение особо опасных заболеваний, общих для человека и животных. Самое распространенное заболевание - это бешенство. Второй риск - скопление этих безнадзорных животных в определенной стае".

Отстрел безнадзорных животных нормами закона не предусмотрен. Стрелы заправляются успокаивающими лекарственными препаратами, чтобы обездвижить животное и безопасно для ловца доставить его до места временного пребывания.

"Дитилин В - препарат, который применяется для обездвиживания пушных зверей, а также для обездвиживания бродячих животных при отлове. Препарат в установленном законодательном порядке зарегистрирован, - подчеркнул Сергей Колпаков. - Как и у любого медицинского либо ветеринарного препарата есть такое свойство, как побочный эффект. То лицо, которое производит отлов, не диагностирует. У бродячего безнадзорного животного невозможно диагностировать те или иные отклонения. Поэтому, если и возникают какие-либо побочные эффекты от применения Дитилин В, то это, к сожалению, стечение обстоятельств. Такое на сегодняшний день может быть".

Но Галина Петровна уверяет, в ее бродячих собак стреляли не лекарством. По случившемуся отделом внутренних дел Мозырского райисполкома был составлен протокол об административном правонарушении. Дело направили в суд.

quote 6 июля состоялось заседание мозырского суда по факту жестокого обращения с животными. Данные факты не подтвердились, и дело закрыто. Алла Саляник, заместитель генерального директора ГП "Мозырский райжилкоммунхоз"

"Я предполагаю, что в собаку выстрелили снотворным, но она убежала, не всегда собака остается на месте. Ее уже подобрали где-то в другом месте. Я только так это вижу", - добавила она.

Некоторые неравнодушные к животным люди утверждают, что сотрудники службы по отлову животных используют снотворное при отлове даже там, где это необязательно, а можно взять, например, специальную перчатку, петлю или сачок.

Стоит помнить, что отлову подлежат безнадзорные собаки, кошки, в том числе с ошейниками, жетонами, в намордниках. Этим занимаются организации, определенные местными исполкомами. Как правило, это предприятие ЖКХ. Основания для организации отлова животных - обращение граждан, предписание ветеринарных и санэпидслужб. Закон "Об ответственном обращении с животными" разграничивает полномочия всех ветвей власти.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"За президентом закреплено утверждение единой государственной политики. Это понятно, ведь, знаете, как трепетно глава государства относится не только к домашним животным, но и к животным сельскохозяйственного назначения. Совет Министров утверждает более чем 15 положений и порядков, которые определяют и фактически очень досконально расписывают все взаимоотношения с животными: содержание в многоквартирном жилищном фонде, в индивидуальном жилищном фонде, в садоводческих товариществах, порядок выгула, порядок чипирования, порядок содержание в гостиницах, пунктах временного содержания. А в компетенции местных органов власти реализовывать на местах эту государственную политику. При этом самое главное, что они разрабатывают комплексы мероприятий, региональные программы, реализовывают их".

Пример реализации такой политики в Минске - предприятие "Фауна города". Одномоментно здесь могут содержаться 240 животных. Средняя загруженность пункта приема - 80 %.

"Все животные регистрируются, доктор их осматривает, делает обязательную вакцинацию от бешенства. Потом они размещаются в вольерах или клетках на содержание: собаки отдельно от котов, взрослые особи отдельно от щенков и котят, агрессивное животное отдельно от остальных животных", - отметила замдиректора ГП "Фауна города" Ольга Хургина.

Она также развеяла сложившийся в интернете миф: "Сложилось такое мнение, что животные, которые попадают к нам, на пятый день подвергаются эвтаназии. Это абсолютная неправда. Эвтаназии животные подвергаются в исключительном случае: когда у них есть травмы, несовместимые с жизнью, или когда какое-то инфекционное заболевание, которое несет угрозу всем остальным животным, мы не можем вылечить. У нас было всего четыре таких случая с начала года".

В Беларуси на законодательном уровне запрещен самовыгул домашних животных и даже питомцев, живущих в деревнях. Привязывать у магазина - это тоже нарушение. Есть специально оборудованные места для нахождения животных без владельцев.

Самая суровая ответственность предусмотрена, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного.

Юрий Гуща, замначальника отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

"Административная ответственность наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 базовых величин, административный арест, либо общественные работы. За жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских, корыстных, иных низменных побуждений, либо в присутствии несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность: арест, либо ограничение свободы до 2 лет за совершение повторных действий, либо в группе лиц до 4 лет".

Как отметил он, в среднем ежемесячно регистрируется порядка одного уголовно-наказуемого деяния за жестокое обращение с животными, также порядка 5-6 административных правонарушений.

Тема обращения с животными чувствительная и в последнее время приобретает все больше резонанс. Очевидно, столько обращений, в том числе и публичных, на эту тему не было никогда. О чем это говорит? Наше общество становится добрее, гуманнее.

Да что там, все знают отношение к теме Президента. Вспомним хотя бы два резонансных случая последних лет в Витебске. Там было о жестоком обращении человека со своим питомцем и жесткое поручение разобраться. А еще Президент лично участвовал в судьбе этих бедолаг, устраивал в хорошие семьи.

В этом выпуске не обо всех нюансах было рассказано подробно. Задачей было показать, что система есть, и она, безусловно, работает, конечно, не без исключений. В частности, как во всем, иногда присутствует человеческий фактор, перегибы, жестокость - с этим борются и будут бороться.

Что касается отлова животных, подчеркнем, гуманного отлова в целях нашей с вами безопасности. Собаке или коту не место на улице. У всех должен быть дом. После отлова этот дом гарантируется. Нет сейчас определенного срока, сколько собака или кот может находиться в месте временного пребывания.

Это все ответственность местной власти: не хватает мест - надо строить. Есть практика по регионам, когда отловленных животных отвозят в соседний район. Но в целом таких мест будет больше.

Отлов не равно отстрел. Отстрел запрещен. Лекарство для обездвиживания сертифицировано и единственное разрешенное при отлове в нашей стране. Сегодня альтернативы ему нет. И главное, бездомное животное - это ведь когда-то чей-то кот или собака. На каждом из нас ответственность за происходящее на улице. Давайте вместе будем гуманнее, добрее и бдительнее.